سر ظهور علم الأهلي أمام نادي الوحدة السعودي

تعاون كبير بين الأهلي المصري والوحدة السعودي

وضع نادي الوحدة السعودي علما مصر والنادي الأهلي على بوابته الرئيسية بجانب علم السعودية وشعار النادي دليلًا على التعاون بين الطرفين.

وكان الأهلي والوحدة قد وقعا اتفاقية توأمة مؤخرًا بداية العام الجاري، من أجل التعاون في كافة المجالات بين الطرفين خلال الفترة المقبلة.

وظهر علم الأهلي بجوار علم جمهورية مصر العربية أمام البوابة الرئيسية لنادي الوحدة، تعبيرًا من إدارة النادي السعودي على التعاون مع القلعة الحمراء.

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ومن المفترض أن يحدث تعاون بين الثنائي خلال الفترة المقبلة في كافة المجالات من أجل تفعيل التوأمة التي وقعت بينهما بداية الشهر الماضي.

الوحدة السعودي يقدم مواسم أكثر من رائعة خلال السنوات الماضية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ويحرج الكبار هناك.

ويحتل الوحدة في الوقت الحالي المركز الرابع بـ30 نقطة بعد مرور 17 جولة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.