سر تحول لوكاكو وصانع "ريمونتادات" ريال مدريد .. بينتوس رجل الظل في الملكي!

هل تساءلت يومًا عن سر القدرة الكبيرة على التحمل البدني التي يتمتع بها لاعبو ريال مدريد الإسباني، والتي ظهرت بشكل واضح للغاية في الموسم الحالي؟

الإجابة ببساطة ستكون، الإيطالي أنطونيو بينتوس، المعد البدني الذي عاد للعمل في ريال مدريد بداية من الموسم الحالي.

بينتوس، رئيس الإعداد البدني في ريال مدريد، عاد إلى هذا المنصب في يونيو 2021 في فترة ثانية، بعد الفترة التي قضاها في النادي الملكي بين يوليو 2016 ويونيو 2019، في الجهاز الفني للفرنسي زين الدين زيدان.

بينتوس رجل الريمونتادا!

إذا نظرنا بتمعن إلى أهداف ريال مدريد في موسم 2021-22 في الدوري الإسباني، فإن النادي الملكي سجل حتى الآن 73 هدفًا في 35 مباراة، بمعدل 2.09 هدف في المباراة الواحدة.

المثير أن 33% من أهداف ريال مدريد في الدوري الإسباني سُجلت في آخر ربع ساعة من المباراة، والمثير أكثر أن 25% من إجمالي الأهداف جاء في آخر عشر دقائق.

أما في دوري أبطال أوروبا، فقد سجل النادي الملكي 28 هدفًا بمعدل 2.33 هدف في المباراة الواحدة.

وهنا أيضًا يبرز عامل مهم، هو أن 35% من أهداف ريال مدريد جاءت في الربع ساعة الأخيرة من المباراة، ونسبة الأهداف التي جاءت في آخر عشر دقائق وصلت إلى 19% بإجمالي خمسة أهداف.

في مباراة ريال مدريد وتشيلسي في إياب ربع النهائي سجل رودريجو هدفًا في الدقيقة 81، ثم أضاف كريم بنزيما الهدف الثاني في الأشواط الإضافية.

وضد مانشستر سيتي في إياب نصف النهائي، سجل رودريجو هدفين متتاليين في الدقيقتين 90 و90+1، ليمنح ريال مدريد التعادل في نتيجة مباراتي الذهاب والإياب.

أهداف ريال مدريد المتأخرة في المباريات، سواء في الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا، تُظهر الدور الذي يقوم به بينتوس في الإعداد البدني، خاصة وأن "الريمونتادا" جاءت مرتين أمام فريقين يتسمان بقدرات بدنية استثنائية.

إصرار زيدان عرف ريال مدريد على بينتوس!

مع تولي الفرنسي زين الدين زيدان تدريب ريال مدريد في ولايته الأولى في يناير 2016، أصر على جلب بينتوس للعمل مع لاعبي النادي الملكي كمعد بدني.

زيدان يعرف بينتوس جيدًا، بعد أن تولى المعد البدني تدريب "زيزو" أثناء فترته كلاعب في يوفنتوس الإيطالي، ووصل مع الفرنسي إلى أعلى مستوى بدني ممكن.

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فترة بينتوس الأولى مع ريال مدريد كانت مثمرة للغاية، وساعد بشكل واضح في خلق فريقين كاملين قادرين على تقديم أفضل أداء بدني، مما ساهم في حصد لقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية.

قرار زيدان بجلب بينتوس كان محوريًا في منح لاعبي ريال مدريد رئة ثالثة خلال المباريات، وقدرة على العمل القوي والمستمر لأوقات طويلة.

ومع رحيل زيدان في صيف 2018، قرر

كونتي يعرف قيمته!

أنطونيو كونتي مدرب توتنهام الإنجليزي يعرف قيمة العمل الذي يقوم به بينتوس جيدًا، لدرجة أنه قرر جلبه إلى إنتر الإيطالي ليكون ضمن طاقمه الفني في 2019.

مع عودة زيدان إلى النادي الملكي في 2019، قرر بينتوس رفع الحرج عن الفرنسي بعد أن تمسك بالاستمرار بعد رحيل "زيزو" وقرر الرجل تقديم طلبًا للرحيل، وافقت عليه إدارة النادي.

وبعد أيام قليلة من رحيله عن ريال مدريد، انضم بينتوس إلى طاقم عمل أنطونيو كونتي في إنتر.

وخلال موسمين مع إنتر، تمكن بينتوس من إخراج أفضل أداء ممكن من كل لاعبي "النيراتزوري" تقريبًا.

وشهدنا تحول لاعب مثل البلجيكي روميلو لوكاكو من شخص يسخر الجميع من وزنه في مانشستر يونايتد إلى مهاجم لا يُشق له غبار في "جوزيبي مياتزا" بعد فقدان وزنه وزيادة قوته البدنية.

عمل بينتوس مع إنتر كان حاسمًا في حصد الفريق للقب الدوري الإيطالي في موسم 2020-21 تحت قيادة كونتي.

بينتوس .. صانع النجوم!

أحد أسباب توهج كريم بنزيما البدني في الموسم الحالي، وفقدانه الواضح للوزن، يأتي بعد عودة بينتوس للعمل مع ريال مدريد.

بينتوس يعمل بشكل شخصي مع العديد من اللاعبين، مثل بنزيما، كما عمل مع البرتغالي كريستيانو رونالدو في فترة من مسيرته.

تركيز بينتوس على العمل البدني مع اللاعبين، مثل لوكاكو وبنزيما ورونالدو، صنع نجومًا قادرين على تقديم أفضل أداء، مهما كانت الظروف.

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