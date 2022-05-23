سرقة ميدالية بيولي في احتفالات ميلان باللقب .. ورابطة الدوري الإيطالي ترد

وسط الفرحة العارمة للتتويج بلقب الدوري الإيطالي لموسم 2021-22، تعرض ستيفانو بيولي مدرب نادي ميلان لسرقة ميدالية التتويج الخاصة به.

بيولي كشف عن الأمر بعد انتهاء حفل التتويج الذي أقيم على ملعب "مابي"، حيث أقيمت مباراة ميلان وساسوولو في الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي.

ماذا حدث؟

حقق ميلان الفوز على ساسوولو بنتيجة 3-0، ليضمن الفوز بلقب الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ 11 عامًا، بفارق نقطتين عن إنتر الوصيف.

وبعد أن تسلم لاعبو ميلان والجهاز الفني ميدالياتهم ورفعوا كأس الدوري الإيطالي، اقتحمت جماهير "الروسونيري" ملعب المباراة للاحتفال مع اللاعبين.

وأثناء الاحتفالات الصاخبة، قام أحد الأشخاص بانتزاع ميداليته من رقبته، ليحرمه من جائزة مستحقة.

ما هو رد رابطة الدوري الإيطالي؟

وبعد الكشف عن الأمر، قررت رابطة الدوري الإيطالي الرد على الواقعة، وقررت تعويض بيولي.

وكتب الحساب الرسمي للرابطة عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "مرحبًا سيد بيولي، سوف نمنحك ميدالية أخرى غدًا".

وهكذا فإن بيولي لن يُحرم من جائزة الإنجاز التاريخي الذي حققه للمرة الأولى في مسيرته، وأصبح حصوله على ميدالية جديدة مجرد مسألة وقت.

اقرأ أيضًا ..

تشكيل الموسم في الدوري الإيطالي | هيمنة إنتر وميلان ونصف بطاقة ليوفنتوس!

ميسياس .. رحلة من عامل توصيل ثلاجات بالدرجة الرابعة إلى بطل إيطاليا!

جول إنسايدر | أسطول سيارات ميسي .. تفوق في مزاد على رونالدو!