تقارير صحفية إسبانية تشير لوجود نية لدى إدارة ماشنستر يونايتد للتعاقد مع مدرب ريال مدريد الحالي كارلو أنشيلوتي بعد نهاية الموسم.

حيث تعمل إدارة اليونايتد حاليًا على تعيين مدير فني جديد للموسم المقبل، مع تعيين المدرب المؤقت الحالي رالف رانجنيك في إدارة الفريق الرياضية والتقنية.

فبحسب تقرير أعدته صحيفة "ماركا" فإدارة الشياطين الحمر أضافة اسم جديد لقائمة المدربين الذين يهتم بهم النادي في الوقت الحالي.

رجل محبب لفيرجسون

كان يُعتقد أن لويس إنريكي وإريك تين هاج وماوريسيو بوتشيتينو هم الأسماء الثلاثة في الإطار، لكن أنشيلوتي مدرب ريال مدريد هو أيضًا خيار جديد.

حيث يتعرض أنشيلوتي لضغوط في العاصمة الإسبانية بعد الأداء الضعيف لفريقه في مباراة ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان.

وقد تكون علاقته القوية مع السير أليكس فيرجسون التي لا تزال تمارس نفوذها في ملعب أولد ترافورد سببًا في ذهاب المدرب الإيطالي للدوري الإنجليزي من جديد.

وقد يكون السبب هو علاقة أنشيلوتي بلاعبه السابق كريستيانو رونالدو المتواجد حاليًا في صفوف مانشستر يونايتد.

حلول أخرى

كان قد كشف ليوناردو المدير الرياضي في باريس سان جيرمان عن أنه لم يفكر أبدًا في تغيير مدربه، لكن يشاع أن بوتشيتينو نفسه يتطلع إلى رحيله للدوري الإنجليزي الممتاز.

على الجانب الآخر يتمتع تين هاج بأوراق اعتماد مثيرة للإعجاب، ولكن ربما يُنظر إليه على أنه بعيد عن الوظيفة، على الرغم من إعجاب رالف رانجنيك به.

أما لويس إنريكي، مدرب المنتخب الإسباني، فلن يكون متاحًا حتى ديسمبر، حيث يريد أن يقود منتخب بلاده إلى مونديال قطر، مما يجعل مهمة التعاقد معه شبه مستحيلة.

لذلك، فحل تواجد كارلو مرة أخرى في الدوري الإنجليزي بات واردًا، فاستمرار المدرب الإيطالي في مدينة مدريد من عدمه ليس واضحًا، مما يجعله هدف يمكن تحقيقه لإدارة الشياطين الحمر.

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