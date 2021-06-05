سرقة علنية لهاري كين .. ثورة لمشجعي البريميرليج ضد روبن دياش!

والسبب؟ اختياره كأفضل لاعب في البريميرليج..

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات الجماهير الإنجليزية الغاضبة من منح مدافع مانشستر سيتي روبن دياش جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز وعدم منحها لنجم توتنهام هاري كين.

وحصل مدافع مانشستر سيتي روبن دياش، على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك من خلال التصويت على على موقع EA Sports، بالإضافة إلى أصوات قادة الـ 20 فريقًا في البريميرليج وكذلك لجنة خبراء كرة القدم.

ووضعت الجماهير ومعها وضع الإعلام الكثير من الضغط على المدافع الشاب الذي جاء بمبلغ قياسي، لكنه سرعان ما تأقلم وأوضح سبب حصول بنفيكا على كل تلك الأموال من أجل التخلي عنه.

دياش قدم موسمًا كبيرًا بالفعل، ولكن جماهير الدوري الإنجليزي الممتاز فتحت النار على اختيار المدافع الدولي البرتغالي كأفضل لاعب في البريميرليج معتبرين ذلك ظلمًا وسرقة لقائد المنتخب الإنجليزي ونادي توتنهام هاري كين.

المشجعون أعربوا عن عدم موافقتهم على اختيار روبن دياش كفائز بالجائزة، على الرغم من أن الجائزة تم تحديدها جزئيًا من خلال تصويت الجماهير أنفسهم.

جاء ذلك الرفض لأنهم يعتقدون أن قائد منتخب إنجلترا هاري كين الذي أنهى الموسم كأفضل هداف وأكثر صانع للأهداف يستحقها أكثر بعد موسم استثنائي في مسيرته، الأمر الذي أبرزته صحيفة دايلي ميل البريطانية.

تويتر اشتعل بالتعليقات الغاضبة والتي تتهم مانحي الجائزة بسرقة هاري كين في موسم لا خلاف عليه، مؤكدين أن نجم توتنهام كان يستحق الجائزة هذا الموسم أكثر من أي لاعب آخر.

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يذكر أن هناك احتمالية لرحيل هاري كين عن توتنهام خلال الصيف الجاري، مما يجعل هناك تفسيرات بأن الأمر تسويقي ليس إلا باختيار وافد جديد بدلًا من راحل محتمل.