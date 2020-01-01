سرعة مبابي وهالاند القناص .. أيهما يحتاجه ريال مدريد أكثر؟

ما بين سرعة كيليان مبابي وتميزه في منطقة الجزاء، واقتناص إرلينج هالاند للفرص وصعوده بسرعة الصاروخ، أي الثنائي يحتاجه هجوم ريال مدريد أكثر؟

أزمة كبيرة يعيشها هجوم ريال مدريد منذ رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو قبل عامين ونصف من الآن، عندما قرر الانضمام لصفوف يوفنتوس الإيطالي.

تلك الأزمة يحلها بشكل جزئي وجود كريم بنزيما، الذي يتسبب في أزمات أكبر في بعض الأحيان، لكن وجوده يعطي بعض الطمأنينة في هجوم النادي الملكي.

حتى ذلك الجزء البسيط من الطمأنينة لا يمكن لجماهير ريال مدريد الاعتماد عليه لفترة طويلة، فالعمر يؤخذ من بنزيما ولا يزيد وتلك هي سنة الحياة.

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لذلك سيكون على النادي الملكي أن يحل تلك المشكلة في أقرب وقت ممكن وأن يجد لنفسه البديل المثالي لكريستيانو رونالدو.

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صحيح أن مهمة البحث عن بديل كريستيانو رونالدو لا يمكن أن تكون سهلة أبدًا، إلا أن الساحة الكروية شهدت في الأعوام الأخيرة عدة مواهب تستحق الاهتمام والنظر بعين تعطيهم حقهم.

على رأس هؤلاء كيليان مبابي الذي أصبح النجم الأول في الدوري الفرنسي لصالح باريس سان جيرمان، وحقق كل شيء في عمر صغير للغاية ولا ينقصه سوى دوري أبطال أوروبا، والجميع يعرف أين عليه أن يذهب ليحقق ذلك اللقب.

وهناك أيضًا إرلينج هالاند نجم سالزبورج السابق وبوروسيا دورتموند الحالي الذي انفجر تهديفيًا منذ الموسم الماضي ويراه الجميع خليفة شرعي للثنائي كريستيانو رونالدو وروبرت ليفاندوفسكي كماكينة لتسجيل الأهداف.

لكن أي الثنائي يحتاجه ريال مدريد بشكل أكبر في الفترة المقبلة؟ ذلك هو ما سنحاول التوصل له.

مبابي .. خبرة بسيطة لكن مطلوبة!

كيليان مبابي لا يزال صغير في السن، لكنه جمع من الخبرة ما لم يجمعه قرنائه في نفس المرحلة العمرية وهو ما يحتاجه بالتحديد ليرتدي قميص ريال مدريد.

كل ذلك لن يرفع الضغوطات العصبية من عليه، فقميص ريال مدريد له ضغط خاص به، لم يتحمله من قبله أكبر نجوم كرة القدم في العالم أجمع.

مجرد أن ترى جماهير مدرجات ملعب برنابيو في غير يومك ستطلق عليك صافرات الاستهجان فورًا، فهم ليسوا جماهير العاصمة الفرنسية الوديعة.

على المستوى الفني مبابي يملك خصائص بدأ ريال مدريد في التركيز عليها مؤخرًا أبرزها السرعة، فلو نظرنا لشباب النادي الملكي فينيسيوس جونيور وفيرلاند ميندي وفيديريكو فالفيردي ورودريجيو جوس وغيرهم، فكلهم يمتازون بالسرعة الكبيرة، وانضمام كيليان مبابي لهم سيعيد ريال مدريد لذلك الفريق الذي تميز بدنيًا في سنوات السيطرة على دوري أبطال أوروبا.

مبابي أيضًا مميز للغاية أمام المرمى، وقليلًا ما يهدر اللاعب الفرص التي تتاح له داخل منطقة الجزاء، بالإضافة لقدرته على لعب دور الجناح.

هالاند .. التهديف وحده لا يكفي

هالاند هو اللاعب الأميز بين كل شباب العالم في الوقت الحالي الذي يستطيع التسجيل من أي وكل موقف يتواجد فيه أمام المرمى.

نسبة الفرص الكبيرة المهدرة للاعب بوروسيا دورتموند الحالي تكاد تكون معدومة، هي بالطبع موجودة لكنها الأقل بين زملائه.

ربما يكون هالاند مناسبًا لأحد الأندية التي تعتمد على رأس حربة ثابت داخل منطقة الجزاء لا يتحرك ولا يخرج ليكون محطة لبناء اللعب.

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لكن الأمر لا يسير بهذه الطريقة في ريال مدريد، فرأس حربة النادي الملكي يجب أن يكون لديه الكثير من المرونة في التعامل مع التحركات داخل وخارج المنطقة.

الدفاعات التي يواجهها فريق ريال مدريد في الدوري الإسباني أو في دوري أبطال أوروبا لن تكون رحيمة برأس حربة ينتظر داخل منطقة الجزاء، فمهما كان هالاند هو ليس كريستيانو رونالدو.

ربما يكون هالاند لا يزال في حاجة للمزيد من الوقت في صفوف فرق القمة قبل أن يفكر في الانتقال لنادي مثل ريال مدريد، وسيكون عليه اكتساب المزيد من الخصائص الهجومية الفريدة لينعم بقميص النادي الملكي على جسده، لذلك يبدو مبابي كخيار أسهل وأكثر جاهزية لتلك المهمة في الوقت الحالي، لكن من يعلم، ربما تتغير الأحوال بعد أشهر!