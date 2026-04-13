سردار غوزوبويوك يتخذ قرارًا صارمًا للغاية في اليوم التالي لمباراة نيك - فينورد

أغلق سردار غوزوبويوك حسابه على إنستغرام، بعد يوم واحد من المباراة التي أثارت جدلاً واسعاً بين نيك وفينورد (1-1). وكان الحكم في دائرة الضوء يوم الأحد بسبب قرار مثير للجدل، أدى إلى غضب شديد في صفوف فريق روتردام.

كان الأمر يتعلق بشكل أساسي بخطأ ارتكبه فيليب ساندلر ضد أياسي أويدا الذي كان قد اخترق الدفاع. لم يمنح غوزوبويوك بطاقة في البداية، لكنه قرر إشهار البطاقة الصفراء بعد تدخل تقنية الفيديو المساعد (VAR). ولدهشة الكثيرين، لم يتم إشهار البطاقة الحمراء.

وكان روبن فان بيرسي قد أعرب بوضوح عن غضبه تجاه الحكم الرابع خلال المباراة. "ماذا يفعل؟! هذا لاعب انطلق نحو المرمى، أليس كذلك؟! لا يصدق!"، صرخ وهو يبدو منزعجًا بشكل واضح. ولم تكن ردة فعله هذه هي الوحيدة.

كما ظل الموضوع يشغل الأذهان بعد انتهاء المباراة. أعرب أنيل أحمد هودزيتش، الذي لم يشارك في المباراة، عن إحباطه عبر إنستغرام. نشر مقاطع فيديو لللحظة وكتب: "لا يصدق... مع وجود تقنية الفيديو المساعد (VAR) وما زالوا يتخذون القرار الخاطئ."

ولم يقتصر الأمر على ذلك بالنسبة للمدافع. "في أي عالم لا يعتبر هذا بطاقة حمراء؟"، تساءل بصوت عالٍ، مصحوباً برمز تعبيري غاضب.

أوضح غوزوبويوك على أرض الملعب أن أويدا أخذ الكرة بعيدًا جدًا نحو الحارس غونزالو كريتاز. وبذلك، لم يعد هناك، حسب رأيه، حرمان من فرصة تسجيل هدف مباشرة.

وبعد يوم واحد، قام غوزوبويوك بتعتيم حسابه على إنستغرام.