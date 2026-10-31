"ليس النصر".. نادٍ سعودي يتفاوض مع 3 من أفضل 5 مدربين في العالم وسط أنباء عن رحيل بوسيتش

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تغييرات قادمة في دوري روشن السعودي

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تغريدة غامضة، تثير التكهنات حول مدرب الأهلي القادم، في ظل الأزمة الطاحنة التي يعيشها النادي بعد الخسارة بنتيجة 6/1 أمام الشباب في الجولة الثانية عشر من دوري روشن السعودي.

المطالب تصاعدت خلال الساعات القليلة الماضية حول رحيل بوسيتش، بسبب اهتزاز مستوى الفريق تحت قيادته، وفشله في إثبات نفسه بعد رحيل الألماني ماتياس يايسله.

ماذا حدث؟

في غياب أبرز نجوم الأهلي، على غرار إدوارد ميندي وميريح ديميرال وإيفان توني، تكبد الراقي خسارة فادحة أمام الشباب، بسداسية حملت توقيع ريكاردو ماتياس (هدفين د2 و48)، ويانيك كاراسكو (هاتريك منه ركلتا جزاء د25 و66 و82)، وروجر مارتينيز (من علامة الجزاء د37)، بينما تكفّل فراس البريكان بهدف حفظ ماء الوجه في الدقيقة 40.

وتسببت هذه النتيجة في ارتفاع التوقعات برحيل بوسيتش، خاصة وأنها ليست المرة الأولى التي تظهر فيها التكهنات حول مغادرة الهولندي لمنصبه خلال الموسم الجاري 2026/2027.

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مفاوضات مع 3 مدربين

الإعلامي السعودي فلاح القحطاني قال عبر حسابه على منصة "إكس":"أحد الأندية السعودية يفاوض 3 مدربين يصنفون بأنهم من أفضل 5 في العالم منذ حوالي شهر".

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وأضاف:"المشكلة هي أن المدربين الكبار يرفضون الحضور في منتصف الموسم، أتوقع أن تتغير الخطة ويحضر أحدهم قبل الشتوية، من تتوقعون أن يكون هذا النادي؟ وللعلم لا أقصد النصر".

الأهلي هو الأقرب

لو نظرنا إلى أوضاع المدربين الحاليين في دوري روشن السعودي، سنجد أن الأهلي هو الأقرب بسبب الحالة السيئة التي يعيشها الفريق تحت قيادة بوسيتش وتخبطه في النتائج.

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ومع استبعاد النصر رغم الانتقادات المستمرة للمدرب أنجي بوستيكوجلو، يتبقى الهلال والاتحاد، وهنا يمكن التوقف عند الزعيم في ظل الأنباء المتزايدة حول إمكانية رحيل المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي وعودته إلى بلاده من بوابة يوفنتوس.

ولكن تقارير إيطالية أكدت أن الهلال لا يخطط للتخلي عن إنزاجي قبل نهاية الموسم، مما يلغي فكرة ذهابه إلى يوفنتوس خلال الأسابيع القادمة خلفًا لمواطنه لوتشيانو سباليتي.

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وبالحديث عن الاتحاد، الأمور ليست على ما يُرام بالنسبة للمدرب ينس فيسينج بسبب اهتزاز النتائج في الفترة الأخيرة، وصولًا بالتعادل المُحبط مع أبها، أمس، الجمعة، بنتيجة 1/1، لذلك قد يكون هو النادي الذي يتفاوض مع المدربين المقصودين.