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Al Shabab v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images
علي سمير

"ليس النصر".. نادٍ سعودي يتفاوض مع 3 من أفضل 5 مدربين في العالم وسط أنباء عن رحيل بوسيتش

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تغييرات قادمة في دوري روشن السعودي

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تغريدة غامضة، تثير التكهنات حول مدرب الأهلي القادم، في ظل الأزمة الطاحنة التي يعيشها النادي بعد الخسارة بنتيجة 6/1 أمام الشباب في الجولة الثانية عشر من دوري روشن السعودي.

المطالب تصاعدت خلال الساعات القليلة الماضية حول رحيل بوسيتش، بسبب اهتزاز مستوى الفريق تحت قيادته، وفشله في إثبات نفسه بعد رحيل الألماني ماتياس يايسله.

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ماذا حدث؟

في غياب أبرز نجوم الأهلي، على غرار إدوارد ميندي وميريح ديميرال وإيفان توني، تكبد الراقي خسارة فادحة أمام الشباب، بسداسية حملت توقيع ريكاردو ماتياس (هدفين د2 و48)، ويانيك كاراسكو (هاتريك منه ركلتا جزاء د25 و66 و82)، وروجر مارتينيز (من علامة الجزاء د37)، بينما تكفّل فراس البريكان بهدف حفظ ماء الوجه في الدقيقة 40.

وتسببت هذه النتيجة في ارتفاع التوقعات برحيل بوسيتش، خاصة وأنها ليست المرة الأولى التي تظهر فيها التكهنات حول مغادرة الهولندي لمنصبه خلال الموسم الجاري 2026/2027.

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مفاوضات مع 3 مدربين

الإعلامي السعودي فلاح القحطاني قال عبر حسابه على منصة "إكس":"أحد الأندية السعودية يفاوض 3 مدربين يصنفون بأنهم من أفضل 5 في العالم منذ حوالي شهر".

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وأضاف:"المشكلة هي أن المدربين الكبار يرفضون الحضور في منتصف الموسم، أتوقع أن تتغير الخطة ويحضر أحدهم قبل الشتوية، من تتوقعون أن يكون هذا النادي؟ وللعلم لا أقصد النصر".

الأهلي هو الأقرب

لو نظرنا إلى أوضاع المدربين الحاليين في دوري روشن السعودي، سنجد أن الأهلي هو الأقرب بسبب الحالة السيئة التي يعيشها الفريق تحت قيادة بوسيتش وتخبطه في النتائج.

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ومع استبعاد النصر رغم الانتقادات المستمرة للمدرب أنجي بوستيكوجلو، يتبقى الهلال والاتحاد، وهنا يمكن التوقف عند الزعيم في ظل الأنباء المتزايدة حول إمكانية رحيل المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي وعودته إلى بلاده من بوابة يوفنتوس.

ولكن تقارير إيطالية أكدت أن الهلال لا يخطط للتخلي عن إنزاجي قبل نهاية الموسم، مما يلغي فكرة ذهابه إلى يوفنتوس خلال الأسابيع القادمة خلفًا لمواطنه لوتشيانو سباليتي.

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وبالحديث عن الاتحاد، الأمور ليست على ما يُرام بالنسبة للمدرب ينس فيسينج بسبب اهتزاز النتائج في الفترة الأخيرة، وصولًا بالتعادل المُحبط مع أبها، أمس، الجمعة، بنتيجة 1/1، لذلك قد يكون هو النادي الذي يتفاوض مع المدربين المقصودين.

رحلتي مع الكرة بدأت من السابعة، ولكن كل شيء اختلف في ٢٠٠١ عندما شاهدت آرسنال للمرة الأولى.

حب من أول نظرة امتد من تلك اللحظة وحتى وقتنا هذا ولن يتوقف أبدًا، كرة سريعة غير مألوفة مختلفة عن الجميع، لم أعرف وقتها أي شيء عن خطط اللعب والمدارس التكتيكية، أحببت كرة أرسين فينجر بالفطرة، وكلما زاد استيعابي لفنون اللعبة تعزز إعجابي وتعلقي بآرسنال.

هنري هو اللاعب المفضل لي ولأغلب مشجعي آرسنال، لكن لقطة دينيس بيركامب وهدفه الذهبي مع هولندا في الأرجنتين بكأس العالم ٩٨ جعلت له مكانة خاصة لدي بجانب مجموعة أخرى ليس لها علاقة بالنادي اللندني، يتقدمهم فرانشيسكو توتي ورونالدينيو وبابلو أيمار وسيسك فابريجاس "قبل أن يلعب لبرشلونة وتشيلسي".

آرسنال ليس الأكثر فوزًا وحصولًا على الألقاب "ولا يمتلك دوري أبطال أوروبا"، ولكنه حالة خاصة غير تقليدية، وهذا ما أحاول اتباعه بكتاباتي عن كرة القدم.

بدأت رحلتي بممارسة اللعبة في نادي مغمور بمصر، لم أستطع المواصلة، لذلك قررت تغيير الخطة ودراسة الصحافة حتى يرتبط عملي بالرياضة وكرة القدم بالتحديد.

أعمل في مجال الصحافة منذ ٢٠١١، الرحلة طويلة وشهدت تغطية لكافة الأحداث مثل كأس العالم واليورو وأمم إفريقيا وغيرها، ولا تزال القصة مستمرة في النسخة العربية من موقع جول.

التشكيل المثالي بالنسبة لي لمن عاصرتهم بعيدًا عن المشاعر "لا يوجد مكان لهنري وبيركامب"..

حارس مرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: روبرتو كارلوس - باولو مالديني - فيرجيل فان دايك - فيليب لام

خط الوسط : باتريك فييرا - زين الدين زيدان - رونالدينيو

هجوم : كريستيانو رونالدو - رونالدو الظاهرة - ليونيل ميسي

بالنظر إلى نجومي المفضلين وطبيعتهم الإبداعية، يمكن التخمين بسهولة طريقتي المفضلة في الكتابة.

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