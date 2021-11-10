سخر من معاق وسب الحكم.. غرامة رادعة بحق مشجع في إنجلترا

قررت محكمة والسال الابتدائية في إنجلترا، تغريم أحد مشجعي نادي وولفرهامبتون الإنجليزي بمبلغ يصل إلى 400 يورو، ومنعه من حضور مباريات كرة القدم لمدة ثلاث سنوات.

جيمي أرنولد، مشجع وولفرهامبتون، تم القبض عليه خلال مباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد في الجولة الأخيرة من منافسات موسم 2020-21 من الدوري الإنجليزي، والتي أقيمت يوم 23 مايو الماضي.

المشجع، وحسب صحيفة "مترو" الإنجليزية، وجه سبابًا جنسيًا إلى حكم المباراة مايك دين، بالإضافة إلى سخريته من أحد المشجعين المعاقين.

تم القبض على المشجع بعد التقاط كاميرات المراقبة في الملعب لتصرفاته وهو يسخر من شخص معاق، لكنه ادعى أنه كان يلوح بذراعيه لأحد لاعبي مانشستر يونايتد.

وخلال المباراة، لفتت تصرفات جيمي أرنولد اثنين من مشجعي وولفرهامبتون، وظهرا في المحكمة لتأكيد أنهما سمعا سبابه في وجود العائلات والأطفال حوله.

وقال أحد الشهود: "مايك دين منح ركلة حرة، ولاحظت أن شخصًا وجه إهانة إليه".

وأضاف: "نوع الإهانة لم يكن من النوع المعتاد الذي نسمعه في مباراة كرة القدم، لقد كانت إهانة جنسية".

وتابع: "نظرت حولي، ووجدت أن الناس سمعتها أيضًا، كان في الصف ورائي تمامًا، أتخيل أن صوته كان مسموعًا بشكل واضح".

وأكد الشاهد أن المشجع المذكور كرر الإساءة ثلاث مرات، ونظرت في مكان قريب، وكان أحد المضيفين يسير على الأرض وأخبر المضيفة التي أخرجت أرنولد من الملعب.

وأدين المشجع البالغ من العمر 31 عامًا بتهمة واحدة تتعلق بسوء سلوك من المحتمل أن يتسبب في التحرش أو الضيق أثناء مباراة وولفرهامبتون على أرضه ضد مانشستر يونايتد.

بالإضافة إلى الغرامة التي تصل إلى 400 يورو، تم منع المشجع من حضور مباريات كرة القدم لمدة ثلاث سنوات، ودفع رسوم المحاكمة، التي تصل إلى 584 يورو.

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