سخر منه الجميع إلا رونالدو.. طفل اليابان يحقق أحلامه بفضل كريستيانو!

نصيحة كريستيانو رونالدو كانت السبب في إطلاق مسيرة أحد أبرز اللاعبين الشباب في اليابان الآن.

في عام 2014، وبعمر 12 عامًا فقط، حصل الطفل الياباني ريوتا إيواوكا على فرصة إجراء مقابلة تاريخية مع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد، والهداف التاريخي لنادي ريال مدريد الإسباني.

ريوتا وجه حديثه إلى رونالدو حينها قائلًا: "مساء الخير، إسم ريوتا، وحلمي هو أن أصبح لاعب كرة القدم وأحصل على شرف اللعب معك يومًا ما، ما الذي يجب أن أفعله لتحقيق هذا الهدف؟".

حينها، وجه ريوتا سؤاله إلى رونالدو باللغة البرتغالية، وهو القرار الذي تسبب في سخرية عدد من الذين حضروا اللقاء، والذين بدأوا في الضحك على طريقة الياباني الصغير في الحديث.

رونالدو قرر إيقاف سخرية الجمهور على الفور، ووجه لهم الحديث بقوله: "لماذا تضحكون عليه؟ إنها يتحدث البرتغالية بشكل جيد للغاية".

وأضاف: "يجب أن تكونوا سعداء لأنه يحاول جاهدًا".

وبعد أن دافع عن الفتى على المسرح، أخبره رونالدو إيواوكا أنه لكي يصبح لاعبًا محترفًا، فإن عليه الإيمان والجهد وعدم تفويت الفرصة أبدًا.

ويبدو أنه منذ تلك اللحظة، فإن ريوتا لم يتراجع عن تحقيق حلمه، وبعد ست سنوات فإنه الآن أحد أبرز اللاعبين اليابانيين الشباب، ويملك بالفعل مسيرة واعدة في عالم كرة القدم.

اللاعب الياباني الشاب، البالغ من العمر الآن 19 عامًا، قاد فريقه ياماناشي إلى الفوز ببطولة اليابان للمدارس الثانوية، وهي أرقى بطولة للشباب في اليابان.

وبعد أيام من رفع الكأس، نشر ريوتا عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي: "نصيحة رونالدو كانت دائمًا في ذهني".

وأضاف: "لقد تمكنت من الفوز بالبطولة، في السنوات القليلة الماضية وخاصة في السنة الأخيرة، عانيت من الكثير من الألم".

واختتم: "ومع ذلك، كان هناك شخص دعمني ووقف إلى جانبي، أنا سعيد جدًا لوجود أفضل الأصدقاء من جميع أنحاء البلاد، شكرًا على دعمكم الكبير".