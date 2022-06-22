سخرية من أندرلخت بعد التعاقد مع شبيه مبابي!

أندرلخت يكرر ما فعله مع تريزيجيه من قبل..

في حادثة ليست بجديدة ولا غريبة من نوعها في عالم كرة القدم، تعاقد فريق أندرلخت البلجيكي مع لاعب شبيه لأحد أبرز الأسماء في المستديرة حاليًا.

وليست هي المرة الأولى الذي يقوم فيها النادي ذاته بعمل هذا الفعل، حيث قد سبق وأن تعاقد الفريق البلجيكي مع محمود حسن تريزيجيه، شبيه النجم الفرنسي تريزيجيه.

لكن اليوم، أعلن فريق أندرلخت التعاقد مع اللاعب الشاب، نيلسون أنجولو، شبيه جناح فريق باريس سان جيرمان، كيليان مبابي.

حيث نشر حساب الفريق البلجيكي على موقع تويتر صورة اللاعب مع الإعلان الرسمي بالتعاقد مع المهاجم الإكوادوري الشاب.

وصاحبت تلك الصورة بعض التعليقات الساخرة، حول مدى التشابه الضخم بين أنجولو ومبابي، ومن هنا انطلقت بعض ردود الأفعال "الكوميدية".

Quick, young & decisive. Welcome, Nilson Angulo. 🟣⚪ — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) June 21, 2022

فمن المغردين من قال: "لماذا يبحث ريال مدريد عن مبابي ونحن لدينا كيليان الأصلي؟".

ومنهم من أضاف: "لدى مبابي أشياء صغيرة من نيلسون أنجولو على أرض الملعب".

ومنهم من سخر من محاولة الفريق البلجيكي لاستنساخ النجوم، بعد حادثة تريزيجيه من قبل، والآن يتكرر الأمر مع كيليان مبابي.

جدير بالذكر أن المهاجم الإكوادوري صاحب الـ 18 عامًا قد انضم إلى فريق رديف أندرلخت، ومن المتوقع أن ينفجر في الأراضي الأوروبية في الفترة المقبلة.

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