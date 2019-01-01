الدوري الإنجليزي الممتاز

سخرية مانشستر يونايتد ترتد عليهم بعد الهزيمة من كريستال بالاس

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Getty Images
تعرف على ردود الفعل على سخرية الحساب الرسمي لمانشستر يونايتد

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

 

ارتدت سخرية فريق مانشستر يونايتد قبل مواجهة كريستال بالاس عبر مواقع التواصل الاجتماعي عليهم بعد الخروج من المباراة منهزمين.

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مانشستر يونايتد خسر أول مبارياته في الدوري الإنجليزي أمام كريستال بالاس بهدفين لهدف.

وقبل المباراة، نشر الحساب الرسمي للشياطين الحمر على "تويتر" صورًا لمسرح الأحلام وتعليق "وعلى الرغم من ذلك، نتمنى لو أننا لعبنا ضد تشيلسي مرة أخرى"

 

وبالطبع بعد الهزيمة، خرج حساب كريستال بالاس ليعيد نشر التغريدة معلقًا: "بالطبع نحن واثقون في ذلك"

 

وحتى حساب البلوز قرر التعليق على الأمر رغم أنّه خسر في الجولة الافتتاحية من البريميرليج برباعية نظيفة، قائلًا: "كيف جرى الأمر؟".

 

جدير بالذكر أنّ فوز بالاس على مانشستر يونايتد هو الأول في تاريخ مواجهات الفريقين بالبريميرليج. 

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