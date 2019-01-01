سخرية مانشستر يونايتد ترتد عليهم بعد الهزيمة من كريستال بالاس

تعرف على ردود الفعل على سخرية الحساب الرسمي لمانشستر يونايتد

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

ارتدت سخرية فريق مانشستر يونايتد قبل مواجهة كريستال بالاس عبر مواقع التواصل الاجتماعي عليهم بعد الخروج من المباراة منهزمين.

مانشستر يونايتد خسر أول مبارياته في الدوري الإنجليزي أمام كريستال بالاس بهدفين لهدف.

وقبل المباراة، نشر الحساب الرسمي للشياطين الحمر على "تويتر" صورًا لمسرح الأحلام وتعليق "وعلى الرغم من ذلك، نتمنى لو أننا لعبنا ضد تشيلسي مرة أخرى"

*#MUNCRY. Wish we were playing again, though...

وبالطبع بعد الهزيمة، خرج حساب كريستال بالاس ليعيد نشر التغريدة معلقًا: "بالطبع نحن واثقون في ذلك"

وحتى حساب البلوز قرر التعليق على الأمر رغم أنّه خسر في الجولة الافتتاحية من البريميرليج برباعية نظيفة، قائلًا: "كيف جرى الأمر؟".

— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 24, 2019

جدير بالذكر أنّ فوز بالاس على مانشستر يونايتد هو الأول في تاريخ مواجهات الفريقين بالبريميرليج.