سخرية لاذعة من الدعيع .. "اعتزل للأسف، مرسول بارك كان سيصلح له"

الدعيع كان قد قال أن الإضاءة سبب مستواه السيئ أمام ألمانيا في مونديال 2002

سخر الناقد الرياضي صالح الطريقي بشكل لاذع من تصريحات محمد الدعيع حارس مرمى الهلال والمنتخب السعودي المعتزل، والتي برر فيها مستواه السيئ خلال مواجهة ألمانيا في كأس العالم 2002 بإضاءة الملعب.

ماذا قال الدعيع عن سبب مستواه السلبي خلال مواجهة السعودية وألمانيا؟

اللاعب المعتزل منذ عام 2010 أثار الجدل حين قال خلال برنامج "مع عزيز" قبل يومين أن إضاءة ملعب سابورو في اليابان كانت سيئة للغاية وقد تسببت في عدم رؤيته للكرة في التمريرات العرضية.

الدعيع أوضح أن الإضاءة السيئة كانت تحجب الكرة عنه مما جعله لا يخرج لالتقاطها أبدًا وهو ما سهل مهمة ميروسلاف كلوزه استغلالها وإحراز 3 أهداف في المباراة التي انتهت لصالح المانشافت 8-0.

إذ قال "إضاءة الملعب كانت سيئة جدًا خلال مواجهة ألمانيا والسعودية، وقد تناقشت في الأمر مع أوليفر كان حارس مرمى المنتخب الألماني، الملعب مغطى مثل هذا الاستوديو ولذا الإضاءة به تشوش على الرؤية".

Shahid Shahid

تابع "أنا أمتاز بالتعامل مع التمريرات العرضية، ولكني لم أستطع الخروج في التمريرات العرضية خلال المباراة لأن إضاءة الملعب منعتني من رؤية الكرة حين تخرج، فيما كلوزه كان يرى الكرة من زاوية مختلفة، ولذا استطاع إحراز الأهداف من تلك التمريرات".

"الأمر ليس مجرد سبب للهروب من الخسارة، وليس لي علاقة بمن تحدث عن أسباب أخرى، أنا أتحدث عن نفسي وأدائي خلال اللقاء، الألمان ركزوا على التمريرات العرضية وقد قال لي كان أننا عملنا بجد على عدم خروجك خلال لعب التمريرات العرضية".

كيف سخر الطريقي من الدعيع بطريقة لاذعة جدًا؟

الصحفي المخضرم سخر من تصريحات الدعيع بشكل لاذع بالإشارة إلى أنه سيئ الحظ لعدم تواجده حاليًا ولعبه على ملعب مرسول بارك الذي تُطفأ الإضاءة به خلال الاحتفال بأهداف النصر.

حيث كتب عبر تويتر "ما رأيك بآخر تبرير للدعيع، وأن الهزيمة من الألمانيا "8-0" لم تكن بسبب كسر باليد، بل كان بسبب قوة الإضاءة؟ رد: من سوء حظه أنه اعتزل، وإلا ملعب "مرسول بارك" يصلح له، "يطفون الأنوار".

يُشار إلى أن المنتخب السعودي لم ينجح في حصد أي نقطة خلال مشاركته في مونديال 2002 في كوريا الجنوبية واليابان، حيث أنهى دور المجموعات بخسارة مبارياته الثلاثة.