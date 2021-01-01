سخرية كبيرة من بارتوميو بسبب فيديو قديم عن إنجازاته في برشلونة!

المصائب لا تأتي فرادى بالنسبة لجوسيب ماريا بارتوميو الرئيس السابق لنادي برشلونة.

تعرض جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة لحملة سخرية كبيرة بسبب مقطع فيديو خاص به منتشر منذ فترة رئاسته للنادي.

جاءت هذه السخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد ساعات قليلة من إلقاء القبض عليه اليوم الإثنين.

وكانت السلطات الإسبانية قد ألقت القبض على بارتوميو بسبب فضيحة "بارسا جيت"، التي فجرها الإعلام قبل حوالي 12 شهرًا.

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ويتناول الفيديو تصريحات لبارتوميو وهو يتحدث عن نجاح برشلونة في عهده، ومحاولته نقل ذلك النجاح للشركاء في كل مكان.

وقال بارتوميو وقتها: "في هارفارد شعروا بالمفاجأة لأننا مستعدين لمشاركتهم معرفتنا، وذلك يشعرنا بالفخر أن نساعدهم".

وأضاف: "مثل تلك الأشياء تساعدنا على الاستمرار في سبل النجاح، والجميع يريد أن يعرف كيف وصلنا لتلك النقطة".

جدير بالذكر أن تقارير صحفية قبل حوالي عام كانت قد كشفت عن استخدام بارتوميو لأموال النادي في استئجار شركة لتشويه صورة اللاعبين وأساطير برشلونة للتغطية على مشاكل النادي الإدارية.