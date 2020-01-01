سخرية القدر .. بريثوايت يطالب برشلونة بقميص ميسي

هل يحمل الدنماركي القميص رقم 10؟

تحدثت أنباء قادمة من الأرجنتين وإسبانيا عن طلب من مارتين بريثوايت، لاعب برشلونة، بالحصول على القميص رقم عشرة حال رحيل ليونيل ميسي عن النادي.

بريثوايت انضم للفريق في النصف الثاني من الموسم كصفقة لسد العجز في صفوف برشلونة في الخط الأمامي بعد إصابة لويس سواريز وعثمان ديمبيلي.

وذكرت "TNT" الأرجنتينية، وكذلك صحيفة "20 دقيقة" ونقلت عنها عدة مصادر في إسبانيا أن اللاعب الدنماركي يريد استغلال الوضع المعقد بين ميسي والنادي بالحصول على قميص الأرجنتيني.

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وأوضح التقرير أن بريثويت الذي تحدثت تقارير عن كونه معروضاً للبيع تقدم بطلب للإدارة من أجل ارتداء القميص رقم 10 الذي يحمله ميسي في الأعوام الماضية.

وحتى الآن لم يتضح مصير لاعب ليجانيس السابق، وإن أشارت بعد المصادر إلى أن رونالد كومان، مدرب برشلونة الجديد، قد يعطيه الفرصة لإثبات نفسه.

بريثويت لعب مع برشلونة 11 مباراة بالدوري وسجل هدفاً وحيداً، وأكد في أكثر من مناسبة سعادته الكبيرة بمزاملة ميسي وبقية نجوم البلوجرانا.

آخر الأخبار تفيد بأن ميسي عازم على الرحيل عن النادي الكتالوني ولن يشارك في التدريبات تزامناً مع عودة الفريق في الساعات القادمة رسمياً.