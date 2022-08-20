سحر مودريتش وتعويض كاسيميرو.. ريال مدريد هجومي وممتع!

سحر مودريتش يكفي لوضع ريال مدريد في القمة

يبدو أن قطار مدريد لن يتوقف، الملكي يقدم عروضه الهجومية المميزة في بداية الموسم، ومن الواضح أن المدرب كارلو أنشيلوتي يطمح لصناعة فريق يهابه الكل في أوروبا حتى بعد السيطرة على القارة في الموسم الماضي.

الملكي الآن في حالة قوية للغاية، حيث يشعر لاعبوه بكل الثقة الممكنة، لما لا والفريق الإسباني في الموسم الماضي استطاع أن يجتاز كل العقبات الصعبة والحصول على كل ما يريد؟

الإيجابيات لم تتوقف عند قوة الفريق الضاربة، ولكنها تمتد إلى العناصر، حيث نستطيع القول إن الملكي لم يعاني في غياب كاسيميرو، بل أننا لا نشعر بوجود مشكلة من الأساس في ظل وجود تشواميني.

فقط يمكننا القول إن هناك مشكلة سيتعرض لها الملكي وعشاقه في قادم السنوات، وهي اعتزال مودريتش أو رحيله.. ما هي الخطة لتعويض هذا الساحر يا مدريد؟

سحر مودريتش وحده يكفي

لا أعلم كم هي المرات التي تحدثت فيها عن روعة لوكا مودريتش وعن جمال تمريراته أو تسديداته أو حتى لمساته الطبيعية في متوسط الميدان، نحن نتحدث عن أسطورة تاريخية لا تزال تبدع في أرض الملعب في سن الـ 36.

كل شيء في وسط مدريد يسير وفقًا لما يراه الكرواتي، وصدقني نحن لا نمدح في قدراته فقط لأنه سجل هدفًا رائعًا أو مرر تمريرة ساحرة لفينيسيوس جونيور، ولكن الدور الذي يلعبه لوكا في كل شيء في منظومة اللعب يحتم علينا تقدير ما يقدمه.

عندما يغيب كروس، تتأثر منظومة ريال مدريد من حيث السيطرة على الكرة وتوزيعها والحفاظ عليها، بالطبع يمتلك الألماني قدرة استثنائية تجعل الملكي يستحوذ على الكرة بشكل أكبر.

لكن مباراة اليوم لم تشهد أي تأثر من ناحية غياب كروس، حيث كان مودريتش في يومه، وربما لن يستطيع أحد أن يقف أمام مدريد عندما يكون لوكا في قمة مستواه.

فربما من المفروض أن يتحول الحديث الآن في أروقة العاصمة مدريد إلى كيفية تعويض مودريتش عند اعتزاله أو رحيله، لا الحديث عن كاسيميرو.

فربما يمكننا أن نجد العديد من الأسماء التي تمتلك قدرات البرازيلي القوية في استخلاص الكرة والدفاع والضغط بكافة أنواعه، لكن من الصعب للغاية إيجاد سحر الكرواتي.

الظهور الأول بعد كاسيميرو

بصراحة لا أستطيع أن أتفهم الحديث المنتشر في هذه الأيام حول تعويض غياب كاسيميرو، نحن نتحدث عن لاعب رائع ومؤثر لكن مستواه قد انخفض تدريجيًا في آخر موسمين.

والفكرة أن الدور الذي كان يلعبه البرازيلي يمكن تعويضه من خلال عدة أسماء متواجدة بالفعل في قائمة ريال مدريد.

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بل أن هناك أسماء هي أكثر شمولية من كاسيميرو، ويمكنها أن تعطي بعض الأدوار الإضافية التي حرم منها الملكي في فترة تواجد البرازيلي في الملعب.

قدم أوريليان تشواميني اليوم عرضًا رائعًا للغاية، لكننا لا نستطيع أن نقول إنه دخل في المنظومة وبات لاعبًا لا يستطيع الملكي الاستغناء عنه في الفترة القادمة.

الفرنسي الشاب في حاجة للوقت لكي يندمج أكثر ويتطور أكثر، لكن اليوم استطاع أن يوضح لعشاق مدريد أنه أحد الأسماء الواعدة بقوة في الكرة الإسبانية.

جودة تشواميني كانت واضحة في المرات التي استخلص فيها الكرة، والحقيقة نحن لا نهتم بالعدد أكثر من اهتمامنا لأماكن قطع الكرات والتصرف بعدها.

أوريليان لديه ميزة ممتازة وهي رؤية الملعب بشكل دوري يجعله يعرف أماكن تواجد كافة عناصر الملكي، وبالتالي يمرر لهم الكرة سريعًا بعد أن يتحصل عليها.

كما أنه يشبه كاسيميرو في بدايته من حيث السرعة المندمجة مع القوة، وبالتالي يستطيع التواجد في أماكن عديدة من الملعب للتغطية على زملائه وتأمين خط الوسط.

المحصلة أننا نتحدث عن لاعب مناسب لمنظومة الملكي من حيث الإمكانيات والجودة.

ريال هجومي ممتع

بداية موسم مدريد في لقاء ألميريا ظلمت بعض الشيء بسبب النتيجة، الفريق الملكي يومها استطاع أن يسدد 29 كرة ويصنع 5 فرص محققة للتسجيل، لكنه انتصر 2-1 بصعوبة.

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واليوم يوضح الملكي أنه سيكون قويًا هذا الموسم من حيث الأداء الهجومي والمحافظة على النسق، فنادي العاصمة استطاع أن يهدد مرمى سيلتا فيجو في العديد من المناسبات من خلال فرص سهلة للتسجيل أو صعبة.

وبالطبع فإن نتيجة اللقاء تؤكد تلك الفكرة، فالريال يبدأ موسمه المحلي الحالي من حيث انتهى بالموسم الماضي، وذلك عبر العروض الهجومية القوية.

الحقيقة أن المنافسة هذا الموسم ستكون صعبة للغاية، لأن مدريد يظهر بثوبه الجديد، فيما يحاول برشلونة العودة مع تشافي، وهو ما يعطي الإثارة أكثر وأكثر لليجا هذا الموسم.