سجن سان جيرمان الذهبي .. كيف يحافظ باريس على نجومه في كل مرة؟!

غير الفرنسي كيليان مبابي من موقفه فيما يتعلق بالاستمرار مع باريس سان جيرمان في الأسابيع الماضية بعد تصريحاته الأخيرة التي أكد خلالها أن كل شيء ممكن ومتاح.

مبابي لم يكن الأول الذي يغير موقفه من الرفض التام لتجديد عقده مع باريس سان جيرمان إلى القبول والرضوخ لفكرة الاستمرار.

صحيح أن موقف مبابي ليس نهائيًا، لكن النجم الفرنسي يكمل حاليًا عقد النجوم الذين طلبوا الرحيل ورسموا مستقبلهم في فريق آخر لكنهم في النهاية رضخوا للإدارة الباريسية.

ماركو فيراتي ونيمار دا سيلفا وماركينيوس وغيرهم من النجوم يشهدون على قدرة إدارة باريس سان جيرمان المذهلة على الإقناع!

وغيرهم سنشاهدهم يخضعون بنفس الطريقة خلال السنوات المقبلة بعد أن يطلبوا الرحيل ويصروا عليه ونشاهدهم يبكون حتى من أجل الرحيل.

فيراتي وخطوة على الرحيل

البعض كان قد بدأ في طباعة قمصان فيراتي مع برشلونة بالفعل بعد أن ظهر اللاعب الإيطالي بالصفحة الأولى من "موندو ديبورتيفو" وهي تؤكد قربه من الفريق الكتالوني.

كل شيء كان جاهزًا من أجل انضمام فيراتي لبرشلونة، وسافرت بعثة النادي الكتالوني للتفاوض لكنها عادت تجر أذيال الخيبة.

فيراتي بعدها خضع لباريس سان جيرمان وجدد عقده ومن يومها وهو داخل النادي الفرنسي ولم يغادره قط إلا في العطلات الدولية.

علمنا بعد ذلك أن فيراتي حصل على عقد لم يكن ليحلم بالحصول عليه في مسيرته الكروية من أجل أن يستمر في صفوف باريس، ليتخلى وقتها عن طموحه الرياضي مع برشلونة ويفضل الأموال والاستقرار!

نيمار والإجبار على التجديد!

الحال لم يكن مختلفًا كثيرًا بالنسبة لنيمار، الذي عرف أن قراره بالرحيل عن برشلونة كان الأسوأ في مسيرته الكروية بعد أسابيع قليلة بقميص باريس سان جيرمان.

قرار نيمار وقتها كان الرحيل في أسرع وقت ممكن عن صفوف النادي الباريسي، لكن الأمر لم يكن بتلك السهولة أبدًا.

بالرغم من تقديم برشلونة لعرض مالي ضخم، ووضع النادي الكتالوني لأكثر من نجم تحت تصرف باريس سان جيرمان إلا أن شيئًا ل يغير موقفهم.

في النهاية علم الجميع أن نيمار سيرحل بشكل مجاني عن باريس بنهاية عقده، لكن بسبب ظروف برشلونة المالية الصعبة وجد البرازيلي نفسه مضطرًا للتجديد للنادي الفرنسي.

الناجي الوحيد!

لاعب واحد فقط استطاع الهروب في السنوات الأخيرة من سجن باريس سان جيرمان الذهبي كما يطلق عليه البعض.

ذلك اللاعب كان أدريان رابيو، الذي قام برشلونة بتحريضه لأشهر طويلة حتى لا يجدد عقده مع الفريق الفرنسي ونجح في ذلك.

لكن في النهاية بعد أن وقع الفريق الإسباني مع فرينكي دي يونج أصبح رابيو مجرد إضافة شكلية، فتغير مصير اللاعب ورحل ليوفنتوس.

بيت القصيد!

أسباب بعيدة عن تلاعب فيراتي وظروف برشلونة

صحيح أن في الحالتين الخاصتين بفيراتي ونيمار قد تكون هناك أسبابًا خارجية قد أثرت على مصير الثنائي غير قوة باريس سان جيرمان.

لكن في النهاية لو وقعت تلك الظروف في وجود إدارة أخرى لكانت الظروف ستختلف تمامًا، وكنا سنجد قائمة مختلفة مع النادي الفرنسي.

الإدارة الباريسية تمتلك من القوة والمال ما يساندها بشكل واضح في تجديد عقود نجومها بأي قيمة يطلبها أي لاعب في صفوف الفريق.

الماديات ليست مشكلة أبدًا إلا عندما يتعلق الأمر باللعب المالي النظيف، حتى ذلك حلوله قد تكون موجودة لدى البعض.

بالإضافة إلى ذلك يملك باريس سان جيرمان دائمًا مشروعًا رياضيًا جذابًا، فمن يلعب لهم يضمن تحقيق بطولة واحدة في الموسم على الأقل.

وفي بعض الأحيان أربع بطولات دون حساب التنافس على دوري أبطال أوروبا وما يتبعه من بطولات قارية مثل السوبر وكأس العالم للأندية.

في النهاية تنجح إدارة باريس دائمًا في التجديد لنجومها، فهل تستمر القاعدة مع كيليان مبابي، أم تكون تصريحاته الأخيرة بداية تغيير مصيره واستمراره لسنوات مع النادي الفرنسي؟!