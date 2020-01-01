سجل وصنع وهدد المرمى .. أرقام محمد صلاح أمام كريستال بالاس

أرقام محمد صلاح أمام كريستال بالاس

قدّم محمد صلاح، لاعب ليفربول، مباراة مذهلة أمام كريستال بالاس في لقاء الجولة 31 من الدوري الإنجليزي ووضع الريدز في خطوة للأمام نحو التتويج بلقب البريميرليج.

محمد صلاح سجل هدفًا وصنع آخر وكان من نجوم المباراة كما استمر لمدة 90 دقيقة في الملعب.

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ويحتاج ليفربول إلى الفوز في المباراة المقبلة فقط لضمان تحقيق لقب الدوري الإنجليزي رسميًا أو يخسر مانشستر سيتي أمام تشيلسي.

وفي 90 دقيقة، سدد محمد صلاح 5 كرات منها واحدة فقط على المرمى سكنت الشباك، كما خلق فرصتين للتسجيل.

ولمس صلاح الكرة 82 مرة ومررها 67 مرة بنسبة دقة وصلت إلى 77.6%، كما دخل في 8 ثنائيات لكن لم يكسب سوى واحدة فقط، ولم يدخل في أي صراع هوائي.

محاولات المراوغة حدثت مرة واحدة فقط ونجح في إتمامها، إلا أنّه خسر الكرة 23 مرة.

صلاح في اللقاء وصل إلى الهدف رقم 15 له في "أنفيلد" خلال الموسم الجاري، ولم يحدث أن سجل أي لاعب هذا العدد من الأهداف على أرضه سواه، كما أحرز 7 أهداف في 6 مباريات على التوالي له في "أنفيلد".

جدير بالذكر أنّ محمد صلاح ينافس على الحذاء الذهبي هدافًا للدوري الإنجليزي، وفي حال حققها ستكون المرة الثالثة له على التوالي.