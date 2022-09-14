سجل هدف وصنع الآخر .. أرقام رائعة لميسي في دوري أبطال أوروبا!

ميسي يحسم فوز باريس سان جيرمان

شارك الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي في فوز فريقه باريس سان جيرمان على مكابي بنتيجة 3-1، في المواجهة التي أقيمت ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

حيث يحاول البرغوث مساعدة الفريق الفرنسي في تحقيق البطولة القارية بعد الفشل الكبير الذي حدث في الموسم الماضي وقت السقوط أمام ريال مدريد.

ويسير باريس بطريقة مميزة حتى الآن، حيث انتصر في الجولة الأولى ضد يوفنتوس على ملعب حديقة الأمراء، وعاد الآن ليحقق فوزه الثاني على مكابي.

ماذا قدم ميسي؟

ظهر ميسي بأداء مميز للغاية حيث ساهم بصورة كبيرة في تحقيق الفوز، وذلك من خلال تسجيل الهدف الأول وصناعة الهدف الثاني بتمريرة ساحرة لكيليان مبابي.

حيث شارك ميسي لمدة 90 دقيقة، لمس فيها الكرة 78 مرة، فيما مرر 49 تمريرة صحيحة بنسبة 90.7%.

وسدد ليونيل 7 تسديدات جاء منها 3 داخل الإطار وسجل من خلالها الهدف الأول، فيما خرجت تسديدة خارج المرمى، ومنع 3 من الوصول.

وبهدفه اليوم، أصبح ليونيل ميسي أول لاعب يهز الشباك أمام 39 فريقًا مختلفًا في دوري أبطال أوروبا متفوقًا على رقم كريستيانو رونالدو التاريخي بتسجيله في 38 فريق.

وصنع ميسي فرصة محققة للتسجيل جاء منها الهدف الثاني من خلال كيليان مبابي الذي وضع الكرة ببراعة على يسار الحارس، وقام بعمل 4 عرضيات وصل منهم واحدة فقط بنجاح.

وعلى المستوى الدفاعي كان ميسي حاضرًا، حيث دخل في 10 صراعات أرضية انتصر من خلالهم في 7 مرات، فيما قام بعمل عرقلة وحيدة، وارتكب عليه 3 أخطاء.

هل يساعد ميسي باريس سان جيرمان في تحقيق الأبطال؟

حتى الآن، يظهر الفريق الفرنسي بصورة جيدة للغاية في بطولة الدوري المحلي والأبطال، حيث تطور مستوى كافة العناصر مع المدرب الجديد كريستوف جالتييه.

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وهذا التطور شهد تغير مستوى ميسي عن العروض التي قدمها في الموسم الماضي، حيث تغير كل شيء في المنظومة الهجومية وبالتالي عاد ليونيل إلى مستواه المعهود.

بطولة دوري الأبطال هي الهدف الأول لفريق العاصمة الفرنسية، حيث يحاول باريس تعويض الفشل الكبير الذي حدث بالموسم الماضي، ومن الوارد أن يساهم ميسي في ذلك بعد أن تغير مستواه إلى الأفضل هذا الموسم.