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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

سجل مخيب للميلان أمام الفرق الصاعدة

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ميلان يُواجه واحدة من الفرق الصاعدة في الجولة الـ18

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يُواجه ميلان في المرحلة الـ18 للدوري الإيطالي فريق فروسينوني الصاعد هذا الموسم للسيري آ.

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وتُشير الإحصائيات إلى سجل مخيب للميلان ضد الفرق الصاعدة مؤخرًا، إذ لم ينجح الفريق في الفوز خارج ملعبه على الفرق الصاعدة في السيري آ سوى مرة واحدة خلال المباريات السبعة الأخيرة.

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وكان انتصاره الوحيد على سبال 4-0 وهي المباراة الوحيدة كذلك التي شهدت خروجه بشباك نظيفة، فيما كان قد خسر مباراتين وتعادل في 4.

وتُعد مواجهة فروسينوني واحدة من الفرص الأخيرة للمدرب جينارو جاتوزو ليُنقذ منصبه في الميلان، إذ تؤكد التقارير أنه سيُقال حال لم يحصل على 6 نقاط من آخر مباراتين في مرحلة الذهاب في البطولة، ويتم الحديث عن ترشيح أنتونيو كونتي أو آرسين فينجر.

 

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