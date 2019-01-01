ستيف نيكول: ليفربول بحاجة لماديسون ولا أرجح ضم رايس

نجم فريق ليفربول السابق ستيف نيكول يطالب الإدارة بضم اللاعب ماديسون من صفوف ليستر سيتي ويعارض فكرة ضد ديكلان رايس.

فيسبوك تويتر علي رفعت

طالب ستيف نيكول نجم فريق ليفربول السابق إدارة الفريق بالتعاقد مع اللاعب الشاب ماديسون من صفوف ليستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها نيكول وأكد خلالها أن الفريق في حاجة للاعب وسط بخصائص مختلفة عما يمتلكه ليفربول في الوقت الحالي.

كما يقولون الجزاء من جنس العمل 👏

ليفربول يكافيء أوريجي بعقد جديد بعد ريمونتادا برشلونة ومساهمته في وصول الفريق إلى نهائي دوري الأبطال ✍️ pic.twitter.com/MVYHym6Y2f — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٩ مايو ٢٠١٩

وقال نيكول: “قد أحب مشاهدة بعض التغيير في وسط ملعب ليفربول في الفترة المقبلة، مثل ماديسون لاعب ليستر سيتي، لقد أظهر مستويات طيبة في الدوري الإنجليزي".

وأضاف: "لو نجح ليفربول في ضم ماديسون من ليستر سيتي سينجح وقتها في تسجيل أهداف أكثر بكثير مما يفعل في الوقت الحالي".

هل كان هدف ريمونتادا ليفربول على برشلونة في دوري أبطال أوروبا صحيحاً؟

وأكمل: "ديكلان رايس أيضًا كان ليمثل إضافة رائعة لليفربول قبل أن يضم الفريق فابينيو، لكنهما متشابهان للغاية ولا أراه يضيف الكثير للفريق لو انضم".

جدير بالذكر أن ليفربول لا يزال لديه أمل ضئيل لتحقيق الدوري الإنجليزي حال تعثر مانشستر سيتي ضد برايتون ونجح الريدز في الفوز على ولفرهامبتون في الجولة الأخيرة.