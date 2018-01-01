ستيفن جيرارد يواجه اتهامات بعدم الاحترام بسبب تصريحاته

تصريحات جيرارد تثير جدلًا واسعًا في اسكتلندا

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

اتهم المدرب الإنجليزي ستيفين جيرارد المدير الفني لنادي جلاسجو رينجرز الأسكتلندي بعدم الاحترام للكرة الأسكتلندية بعد تصريحاته الأخيرة. التي أدلى بها بعد مباراة فريقه أمام سانت جونستون اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

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وكان جيرارد قد تلقى الكثير من الإشادات مؤخرًا بعد نجاحه في قيادة نادي رينجرز نحو صدارة الدوري الأسكتلندي في أول موسم تدريبي له.

وفاز رينجرز على سان جونستون بهدفين مقابل هدف، وصرح بعدها ستيفن جيرارد أن المباراة كانت ضعيفة نسبيًا، وأنه مستاء من الأداء رغم تحقيق الفوز.

وتضمنت تصريحات جيرارد إهانة ضمنية بالملعب لفريق المنافس له، الأمر الذي أثار الكثير من الجدل في الصحافة التي اتهمت جيرارد بعدم احترامه للاعبين والجماهير في أسكتلندا.

وكان جيرارد قد قال إن هذا الأداء لا يليق أمام فريق يلعب في المركز الحادي عشر، وإنه يعلم أن هذه الكلمات ستكون قاسية ولكنها سيدلي بها لأنها تتفق مع ضميره وما يعتقده.

وكان التصريح الأكثر إثارة حين انتقد جيرارد ملعب المباراة، حين قال أن الفريق لم يكن عليه العمل بجد في مثل هذه الأماكن مع كامل الاحترام.