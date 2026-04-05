هبّ ستيفن بيرغهاوس للدفاع عن أوسكار غلوخ. فقد جرى التعاقد مع الإسرائيلي مقابل نحو خمسة عشر مليون يورو للقدوم إلى أمستردام، لكنه لا يزال بعيدًا عن مكان أساسي في أياكس.

وخلال المؤتمر الصحفي بعد نهاية المباراة أمام إف سي تفينتي (خسارة 1-2)، خفّف بيرغهاوس من حدة الانتقادات الموجهة إلى غلوخ. وقال: «خذ غلوخ مثالًا: يتم التعاقد معه من أجل طريقة معينة للعب. وفي مرحلة ما يتم التخلي عن أسلوب اللعب هذا»

ويرى لاعب أياكس المخضرم أن غلوخ لا يجد نفسه في أسلوب لعب الفريق من أمستردام. «ثم نعود للعب بطريقة مختلفة. ثم نلعب بخمسة مدافعين، ما يجعلك تُبقي على لاعبي وسط فقط، وهذا ليس الملف الذي يناسب غلوخ».

ويعترف بيرغهاوس: «لكن ذلك الشاب يستطيع لعب كرة القدم بشكل جيد جدًا، إلا أن هذا لا ينسجم مع الخيط الناظم لكيف تريد أن تلعب». «ولذلك أرى أن اللاعبين يقدمون أداءً دون إمكاناتهم، ونحن كفريق نقصر أيضًا».

وتولى أوسكار غارسيا مؤخرًا القيادة خلفًا للمدرب المؤقت فريد خريم، لكنه لم ينجح بعد في قلب الموازين. ويقول بيرغهاوس مشيدًا بالإسباني، الذي يدرك أيضًا تحديات التدريب في أياكس: «بالطبع نبذل قصارى جهدنا لننهي الموسم في أعلى مركز ممكن. أنا ممتن للطاقة التي يحاول غارسيا مع جهازه الفني ضخها فينا لتحضيرنا ودفعنا».

ويختتم قائد صاحب المركز الخامس الحالي في دوري أصدقاء اليانصيب الهولندي الممتاز (فيريندن لوتيري إيريديفيزي): «كل جهاز فني وقف أمام المجموعة هذا الموسم فعل كل ما بوسعه وحاول. لكننا ببساطة لا نستطيع ترجمة ذلك على أرض الواقع، ويجري كشف ذلك مرارًا وتكرارًا».