ستيرلينج: لن أعتبر خط هجوم إنجلترا رائعاً إلا في حالة واحدة

حالة واحدة سترضي رحيم ستيرلينج عن الخط الأمامي لمنتخب بلاده

فيسبوك تويتر بلال محمد

يرى رحيم ستيرلينج لاعب المنتخب الإنجليزي، أن هناك حالة واحدة فقط ستجعله يشعر بأن خط هجوم الأسود الثلاثة من أقوى خطوط الهجوم في العالم.

ويستعد المنتخب الإنجليزي، لمواجهة نظيره التشيكي مساء الجمعة، ثم بلغاريا مساء الإثنين، ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأوروبية القادمة.

وقال ستيرلينج في تصريحات صحفية: "أعتقد أننا نمتلك خط هجوم من أقوى الخطوط في العالم، ولكن نحن مازلنا في مرحلة التعلم والتحسن".

وتابع: "يجب أن نقدم هذا الأداء أمام الفرق الكبرى، في هذه الحالة سنحكم إذا كان خط هجومنا قوى أم لا".

وواصل: "أفكر دائماً في المجد الدولي، خاصة مع اقتراب كأس العالم نريد أن نقدم أداء جيد، ولكني أعتقد أننا تطورنا وأصبح لدينا عقلية انتصارية".

وأكمل: "نحن في الفريق سواء لاعبين أو مدير فني، نشارك في البطولات رافعين شعار لا بديل عن الفوز".

ويتصدر المنتخب الإنجليزي مجموعته في التصفيات، برصيد 12 نقطة بعد لعب أربع مباريات.