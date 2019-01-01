ستيرلينج: عليّ منافسة ميسي رقميًا

ستيرلينج يفتح الباب أمام منافسة ليونيل ميسي

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال النجم الإنجليزي رحيم ستيرلينج إنه يحتاج إلى الوصول إلى نفس أرقام ليونيل ميسي في حال أراد أن يصبح من أفضل اللاعبين في العالم.

وكان ستيرلينج قد حقق انطلاقة قوية للموسم الحالي رفقة فريقه مانشستر سيتي، وذلك بعد موسم مميز قدمه مع الفريق خلال العام الماضي.

وحول ذلك، اعترف رحيم ستيرلينج أنه لا يمكن اعتباره أحد أفضل اللاعبين في العالم في الوقت الحالي، نظرًا لأنه لا يقدم نفس الأرقام التي يقدمها ليونيل ميسي وكرستيانو رونالدو على سبيل المثال.

وأضاف: "أعلم أنني تطورت كثيرًا وأشعر بقدرتي على التعامل مع كرة القدم بشكل أفضل، ولكنني حتى الآن لم أحقق مثل هذه الأرقام التي يحققها ميسي"

وتابع: "ميسي يسجل 40 هدفًا في الموسم بحد أدنى، وفي مواسم أخرى سجل أكثر من ذلك، أنا لم أفعل ذلك من قبل، رغم تطور أرقامي في السنوات الأخيرة"

وأردف: "لدي الكثير من الطموحات التي أتمنى تحقيقها في كرة القدم، لا أريد تشتيت نفسي بالتفكير في المقارنات والجوائز، هذه الأشياء ستأتي بالعمل والنجاحات، ستأتي وحدها"

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يذكر أن رحيم ستيرلينج قد تحول إلى أحد أفضل الأجنحة على مستوى العالم، وذلك بعدما تعرض للكثير من الانتقادات حتى كأس العالم 2018 بسبب تذبذب مستواه.