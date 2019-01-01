ستونز يسعى لخلافة كومباني في مانشستر سيتي

ستونز يتمنى صناعة المجد في مانشستر سيتي على خطى فينسينت كومباني

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

يسعى جون ستونز لأن يصبح أحد رموز مانشستر سيتي وكرة القدم الإنجليزية في المستقبل بعد نهاية مسيرته في الملاعب.

وينتظر جون ستونز الحصول على فرصة أكبر وأدوار أكبر في الموسم المقبل بعد رحيل قائد الفريق فينسينت كومباني.

وبالحديث عن كومباني، فإن ستونز قد وضعه كمثال يريد السير على نهجه حتى يحقق مسيرة أخرى ذهبية مشابهة لما حققه النجم البلجيكي.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 23, 2019

وذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن ستونز أخبر المقربين منه بهذه الكلمات، مؤكدًا عليها بمزيد من العمل الشاق خلال الفترة الحالية.

ويأمل ستونز في رفع لياقته البدنية وتطوير نفسه فيما يتعلق بالمراقبة والتحرك والتمركز ومتطلبات اللعب كقلب دفاع في منظومة يديرها جوارديولا.

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يذكر أن جون ستونز قد انتقل إلى مانشستر سيتي منذ نحو عامين، في صفقة قياسية كانت الأغلى حينها لأي مدافع في تاريخ كرة القدم، قبل أن يتم كسر الرقم لاحقًا.