ستونز: استمتعت بإيقاف رونالدو، وكم كرة سددها مانشستر يونايتد؟!

أكد جون ستونز نجم فريق مانشستر سيتي أن مواجهة كريستيانو رونالدو ورفاقه في مانشستر يونايتد لا تكون سهلة أبدًا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ونقلتها صحيفة "مانشستر إيفنينج نيوز"، وأكد خلالها أن إيقاف كريستيانو رونالدو كان مهمة صعبة لكنه استمتع بها.

وقال ستونز: "لقد كانت فرصة عظيمة من أجل اللعب ضد أفضل لاعب في العالم واختبر قدراتي الفنية ضده".

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وأضاف: "أنا أقدم أفضل ما لدي في مثل تلك المباريات، وأستمتع بها، روبن دياش وأنا وكل من ساهم في إبطال مفعول رونالدو من رباعي الدفاع قام بعمل رائع في إيقافه".

وأردف: "لا أعلم بالتحديد كم كرة تم تسديدها على فريقنا طوال المباراة لكن عددهم كان قليلًا للغاية".

وأكمل: "أنا فخور لأقصى درجة بشكل شخصي بما قدمته، لكنني سعيد بما قدمه الفريق أيضًا، فمثل هذه المباريات دائمًا ما يحمل الكثير من الصعوبة".

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي كان قد قدم مباراة كبيرة ضد نظيره يونايتد وفاز بهدفين نظيفين على الشياطين الحمر.