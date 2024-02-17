“ستكون مفاجأة” .. كلوب يبعث برسالة لريال مدريد في سباق ضم مبابي!

كلوب يثير قلق ريال مدريد...

أثار يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، القلق في قلوب مشجعي ريال مدريد، بشأن صفقة كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، والذي ارتبط بالانضمام إلى الميرينجي الصيف القادم.

وبحسب التقارير الصحفية، فإن مبابي حسم قراره بالرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان، بانتهاء عقده في نهاية الموسم الحالي، ولكنه لم يحدد وجهته حتى الآن في ظل الأنباء الكبيرة التي تشير إلى اقترابه من ريال مدريد.

وارتبط ريال مدريد، على مدار السنوات الماضية، بالتعاقد مع النجم الفرنسي صاحب الـ 25 عامًا، منذ أن كان لاعبًا في موناكو، ووفقًا للتقارير الصحفية فإن رغبة مبابي هي ارتداء قميص الميرينجي الفترة القادمة.

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وربطت التقارير الصحفية، العديد من الأندية بالتعاقد مع مبابي، وعلى رأس تلك الأندية هي ليفربول الإنجليزي، ولكن كلوب نفى تلك الأنباء وقال في تصريحات صحفية: "سيكون من الصعب أن تتعاقد الكثير من الأندية مع مبابي، راتب اللاعب ورسوم التوقيع ستكون مكلفة".

جدير بالذكر أن مبابي، قد طلب راتب سنوي قدره 60 مليون جنيه إسترليني، ورسوم توقيع تصل إلى 107 مليون جنيه إسترليني، بحسب ما ذكرته صحيفة "ميرور" الإنجليزية.