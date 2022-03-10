ستكون ليلتي .. محادثة واتساب تكشف توقع بنزيما لهاتريك باريس

تبادل مهاجم ريال مدريد كريم بنزيما الرسائل مع مغني الراب الفرنسي نيسكا قبل فوز ريال مدريد على فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبا.

وكان الفريق الملكي قد استطاع قلب تأخره في نتيجة المباراة لصالحه، بعد عودة مثيرة قادها المهاجم الفرنسي كريم بنزيما عبر تسجيله لثلاثية في مرمى باريس سان جيرمان.

وتظهر رسائل "WhatsApp" المتبادلة بين نجم ريال مدريد كريم بنزيمة ومغني الراب الفرنسي نيسكا أن المهاجم كان يعلم أنه سيكون له تأثير كبير على باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

ماذا قال بنزيما؟

سجل الفرنسي ثلاثية مذهلة حيث عاد ريال مدريد في البرنابيو، بعد أن كان متأخراً بفارق هدفًا واحد عن مباراة الذهاب، ليحجز مكانه في دور الثمانية من البطولة.

وفي الرسائل التي أُرسلت إلى نيسكا قبل المباراة، كتب بنزيمة بالفرنسية كيف كان يتوقع أن "باريس لن يفعلوا شيء" وأن هذه ستكون "قصتي" حيث تعهد بإحداث تأثير كبير على الفريق.

وشارك نيسكا هذا الحوار عبر تطبيق "Snapchat"، وقال مغني الراب الفرنسي أن بنزيما أوفى بوعوده، وكانت هي ليلة كريم الخاصة.

ماذا حدث في المباراة؟

كان باريس سان جيرمان بالفعل قريب من التأهل من مباراة دور الستة عشر، بعد هدف مبابي في وقت متأخر من مباراة الذهاب ليحقق الفريق الفرنسي تقدمًا بنتيجة 1-0 في مجموع المباراتين قبل المواجهة في البرنابيو.

كما افتتح الفائز بكأس العالم التسجيل في الليلة التي أقيمت فيها الإياب، حيث كان يتقدم بسرعة ويسدد في مرمى تيبو كورتوا، ليضع فريق ماوريسيو بوكيتينو هدفين في مجموع المباراتين قبل نهاية الشوط الأول.

ومنذ تلك اللحظة، وأصبح كل شيء عن كريم بنزيما، حيث سجل اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا ثلاثية في الدقيقة 17 ليذهل خصومه ويضع أصحاب الأرض في المقدمة.

جدير بالذكر أن ريال مدريد هو رابع المتأهلين للدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا بجانب ليفربول ومانشستر سيتي وبايرن ميونخ.

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