كأس العالم للسيدات
الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

ستروتمان يستعد من أجل العودة إلى روما

التعليقات()
Getty Images
ستروتمان قريب من الانتقال من مارسيليا إلى روما

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

كشفت مصادر صحفية إيطالية أن النجم الهولندي كيفين ستروتمان يخطط للعودة إلى صفوف روما الإيطالي مرة أخرى.

اختيارات المحررين

وكان ستروتمان قد أوضح ا عدة مناسبات من قبل أنه طُلب منه العثور على نادٍ جديد في الصيف قبل الماضي، وأنه ليس جزءًا من خطط المدير الفني الجديد حينها أوزيبيو دي فرانشيسكو. .

في ذلك الوقت تم بيعه إلى مرسيليا في أغسطس 2018 مقابل 25 مليون يورو، لكنه كافح من أجل إعادة إثبات نفسه في منافسات الدوري الفرنسي.

وبعدما قدم أداء كبيرًا مع أوليمبيك مارسيليا، بات ستروتمان يخطط من أجل العودة إلى روما مرة أخرى في ظل رحيل أكثر من لاعب عن ذئاب العاصمة.

وحسب كالتشيو ميركاتو فإن روما سيبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة التواصل بشكل رسمي مع إدارة نادي مارسيليا من أجل التفاوض بشأن النجم الهولندي صاحب الـ 29 عامًا.

كنز لافابريكا.. كيف جنى ريال مدريد 300 مليون يورو من أكاديميته في عهد بيريز؟

يذكر أن روما قد أعلن خلال الأيام الماضية رحيل نجمه اليوناني كوستاس مانولاس إلى نابولي وستيفن نزونزي إلى جالطاسراي وقبلها دي روسي بعد نهاية عقده.

 

إغلاق