ستروتمان يستعد من أجل العودة إلى روما

ستروتمان قريب من الانتقال من مارسيليا إلى روما

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

كشفت مصادر صحفية إيطالية أن النجم الهولندي كيفين ستروتمان يخطط للعودة إلى صفوف روما الإيطالي مرة أخرى.

وكان ستروتمان قد أوضح ا عدة مناسبات من قبل أنه طُلب منه العثور على نادٍ جديد في الصيف قبل الماضي، وأنه ليس جزءًا من خطط المدير الفني الجديد حينها أوزيبيو دي فرانشيسكو. .

في ذلك الوقت تم بيعه إلى مرسيليا في أغسطس 2018 مقابل 25 مليون يورو، لكنه كافح من أجل إعادة إثبات نفسه في منافسات الدوري الفرنسي.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 3, 2019

وبعدما قدم أداء كبيرًا مع أوليمبيك مارسيليا، بات ستروتمان يخطط من أجل العودة إلى روما مرة أخرى في ظل رحيل أكثر من لاعب عن ذئاب العاصمة.

وحسب كالتشيو ميركاتو فإن روما سيبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة التواصل بشكل رسمي مع إدارة نادي مارسيليا من أجل التفاوض بشأن النجم الهولندي صاحب الـ 29 عامًا.

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يذكر أن روما قد أعلن خلال الأيام الماضية رحيل نجمه اليوناني كوستاس مانولاس إلى نابولي وستيفن نزونزي إلى جالطاسراي وقبلها دي روسي بعد نهاية عقده.