سترلينج: وصول بيرناردو سيلفا كان نقطة تحول في مسيرتي

المنافسة هي سر ظهور رحيم سترلينج بهذا الشكل..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

اعتبر رحيم سترلينج نجم مانشستر سيتي وصول زميله برناردو سيلفا إلى الفريق بمثابة نقطة تحول في مسيرته.

وقال سترلينج في تصريحاته لصحيفة ميرور الإنجليزية:"عدت إلى شمال غرب لندن وأردت رؤية صديقي، قوجدته يخبرني أن النادي تعاقد مع برناردو سيلفا وكان قلقاً بشأني. لقد فوجئ وقتها أني اعتبرت ذلك أمراً جيداً، لأنها منافسة وستخرج أفضل ما لدي".

وأضاف:"لقد كان الأمر بمثابة نقطة تحول ضخمة حين زادت الأجنحة وبدأت المزاحمة على المقاعد، لقد كان شيئاً جيداً، في هذا الوقت كنا فقط أنا وليروي (ساني) هنا، وحين تكون في فريق لا يتمحور الأمور حول الكبرياء، بل رفع مستواك لمساعدة الفريق".

وأوضح:"بدأ الناس التشكيك بي وبدأت أنا أشكك بنفسي أيضاً وأصدق ما كان يقال، ولكني أخرجت الناس خارج عقلي وبدأت أفكر في أنه لا مشكلة، أنا سأريكم".

وشارك سترلينج في 56 هدفاً بين التسجيل والصناعة على مر آخر موسمين، مقارنةً بـ21 فقط في أول موسمين له في ملعب الاتحاد.

يذكر أن سيلفا وصل في مايو 2017 قادماً من موناكو مقابل 43 مليون جنيه استرليني.