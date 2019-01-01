سترلينج: لا أحد يتمنى فوز ليفربول بالدوري الإنجليزي

تعرف على تصريحات سترلينج حول المنافسة على الدوري الإنجليزي بين ليفربول ومانشستر سيتي

أكد رحيم سترلينج، لاعب مانشستر سيتي، أنّ لا أحد يرغب في رؤية فريق ليفربول يرفع بطولة الدوري الإنجليزي بنهاية الموسم الجاري.

مانشستر سيتي تصدر ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الفوز على الشياطين الحمر في المباراة المؤجلة يوم الأربعاء الماضي قبل 3 جولات من النهاية.

وحصل صاحب الـ 24 عامًا على تكريم خاص بسبب صراعه ضد العنصرية في حفل أقيم مساء أمس، الخميس.

وقال سترلينج في الحفل: "تصدر الدوري الإنجليزي أمر يثير الحماسة وخاصة وأنّه جاء بعد التغلب على مانشستر يونايتد في الديربي".

وتابع: "أي سقوط في الفترة المقبلة سوف يؤدي إلى خسارة اللقب، نحن لا نرغب في ترك ليفربول يفوز بالدوري ولا أعتقد أنّ أحد يود ذلك، لذلك سوف نقاتل للفوز في المباريات المتبقية".

لاعب مانشستر سيتي أكد أنّه سعيد باللحظات التي يعيشها حاليًا مع الفريق سواء نجح السيتزنز في حصد الدوري من عدمه لأنّ الفريق قدّم موسمًا استثنائيًا.

💫هكذا علق كلوب على سفر صلاح إلى حفل تايم 🗣️👇 pic.twitter.com/R1PBI2Xu5R — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 26, 2019

واختتم: "بدأت مسيرتي في ليفربول وكنت اتطلع لأكون مثل ستيفن جيرارد وأحقق النجاح الذي حققه خلال السنوات الماضية وفخور بما وصلت له اليوم".

وكان سترلينج قد دشّن حملة ضد العنصرية عبر حسابه بموقع "انستجرام" والتي لاقت ردود فعل إيجابية من العديد من المشاهير حول العالم.