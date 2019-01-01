سترلينج: كنت مشجعًا كبيرًا لمانشستر يونايتد

تعرف على اعتراف سترلينج بحبه السابق لمانشستر يونايتد

اعترف رحيم سترلينج، لاعب مانشستر سيتي، أنّه كان مشجعًا متعصبًا للجار مانشستر يونايتد حينما كان صغيرًا.

صاحب الـ 24 عامًا حقق لقب الدوري الإنجليزي للموسم الثاني على التوالي مع السيتزنز مسجلًا 17 هدفًا وصانعًا 10 أخرى في 34 مباراة.

وقال سترلينج في تصريحات لصحيفة "ميرور" البريطانية: "أعتقد أنّه لا يجب أن أقول ذلك ولكني تواجدت في نهائي كأس الاتحاد في 2007 مشجعًا لمانشستر يونايتد وامتلك قميصهم أيضًا، ولكني بالطبع لم أعد كذلك".

وتابع: "اللعب في ويمبلي دائمًا أمر عظيم، وحاولت منح فرصة للأطفال للقدوم ومشاهدة مباراة برايتون في نصف النهائي وكان الأمر رائعًا وأتمنى تكراره".

أفضل أهداف الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي 🔝pic.twitter.com/m2cRNGFjYr — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 17, 2019

أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي أشار إلى أنّه قد يظهر طفل أو اثنين من هؤلاء يحب لعب كرة القدم وقد تكون مشاهدة مباراة برايتون حافزًا لهم لتحقيق الحلم.

واختتم: "في 2007 كان حضور اللقاء بمثابة دفعة قوية لأجل حب اللعبة وبداية المشوار الذي أوصلني إلى هنا. أتمنى أن يتكرر الأمر مع هؤلاء الأطفال".

جدير بالذكر أنّ مانشستر سيتي حقق بطولة الدوري الإنجليزي وكأس الرابطة وقد يحقق الثلاثية المحلية حال انتصر على واتفورد يوم السبت المقبل في نهائي كأس الاتحاد.