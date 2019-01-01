سترلينج: إيفرتون دائماً أحد أصعب مواجهات الموسم

رحيم يسجل هدفه رقم 100 مع الأندية في جميع المسابقات..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى رحيم سترلينج نجم مانشستر سيتي سعادته بالفوز على إيفرتون 3-1 في الأسبوع السابع للبريميرليج، بالإضافة لتسجيله هدفه رقم 100 مع الأندية، بواقع 77 مع سيتي و33 مع ليفربول.

وقال سترلينج لسكاي سبورتس:"لقد كانت لحظة رائعة أن أسجل هدفي رقم 100 مع الأندية".

وأضاف:"كانت لدي الفرصة في وقت أبكر ولم أكن أعلم ما إذا كنت متسللاً أو لا فضاعت، ولكني كنت أعلم أن واحدة أخرى ستأتي".

وأوضح:"أنا لا أفكر أبداً بأن اليوم ليس يومي، دائماً ما أنتظر الفرصة. نعلم أننا إذا واجهنا انتكاسة يجب أن نتمسك بخطة المباراة، هذا هو الأهم، لأن الفرص ستأتي".

وتابع:"اللعب هنا (ضد إيفرتون في جوديسون بارك) عادة ما يمثل أحد أصعب مباريات الموسم، فالملعب ضيق وهم دائماً يدافعون بقوة".

يذكر أن مانشستر سيتي حامل لقب آخر نسختين، يحتل حالياً المركز الثاني بـ16 نقطة، بفارق 5 نقاط عن المتصدر ليفربول.