ستة قادة لليفربول ليس من بينهم صلاح .. كلوب يثير جنون الجماهير!

المدير الفني للريدز يستبعد محمد صلاح من حسابات قيادة ليفربول تمامًا!

أكد يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول أن فريقه لديه بالفعل ترتيب خاص بارتداء شارة القيادة في الموسم الجديد.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كلوب، وكشف من خلالها عن استبعاد المصري محمد صلاح بشكل تام من قائمة القادة.

وقال كلوب: "قادة الفريق هم جوردان هندرسون وجيمس ميلنر ومن بعدهم فيرجيل فان دايك".

وأضاف: "القادة صوتوا لثلاثة غيرهم ليحلوا محلهم، وهم ترينت ألكسندر أرنولد وأندي روبرتسون وأليسون بيكر".

وأكمل: "في العام الماضي عانينا من غياب القادة في بعض الأحيان، لذلك هذا العام قمت بتوسيع المجموعة".

وكان صلاح قد ارتدى شارة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في شهر مايو الماضي للمرة الأولى والأخيرة مع الريدز.

وشهدت مباراة الفريق ضد ميدتيلاند الدنماركي أزمة، عندما طالب صلاح بارتداء شارة القيادة ولم يستجب له.

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