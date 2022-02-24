ستة أسابيع تحسم مستقبل هالاند مع دورتموند

كشف هانز يواخيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني عن الموعد المتوقع لحسم الجدل بشأن مستقبل النرويجي إرلينج هالاند مع الفريق.

وتسود حالة من الجدل بشأن مستقبل هالاند في "سيجنال إيدونا بارك" خلال الأشهر الأخيرة، حيث تتصارع عدة أندية أوروبية كبرى للحصول على خدماته.

ويثير هالاند اهتمام أندية بقيمة قطبي إسبانيا، ريال مدريد وبرشلونة، بالإضافة إلى مانشستر سيتي الإنجليزي، وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وفيما أكد بوروسيا دورتموند رغبته في الاحتفاظ بخدمات هالاند لموسم آخر، إلا أن فاتسكه كشف عن الموعد النهائي لتحديد مستقبل المهاجم النرويجي.

وقال فاتسكه في مقابلة مع شبكة "RTL" الألمانية: "مستقبل هالاند سيتم حله خلال الأسابيع المقبلة، ربما شهر أو ستة أسابيع، ليس لدي أي فكرة".

ويمتد عقد هالاند مع بوروسيا دورتموند حتى صيف 2024، لكن يمكنه مغادرة النادي في الصيف المقبل مقابل 75 مليون يورو.

في غضون ذلك، ذكرت محطة "كادينا سير" الإسبانية أنه قد يكون هناك وضوح بشأن مستقبل هالاند خلال الأسبوع الحالي.

ويتوقف الأمر على مواجهة بوروسيا دورتموند أمام جلاسكو رينجرز في إياب ملحق دور الستة عشر من الدوري الأوروبي، خاصة وأن النادي الألماني خسر ذهابًا بنتيجة 4-2.

وحسب التقرير، فإن هالاند سيعقد اجتماعًا مع الإيطالي مينو رايولا وكيل أعماله يوم الجمعة، وقد يتخذ القرار بعد ذلك الاجتماع.

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