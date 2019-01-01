ستة أهداف عربية تتنافس على لقب الأفضل بكأس آسيا 2019

الاتحاد الآسيوي طرح التصويب عبر موقعه الرسمي أمام جمهور

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الأحد، عن عشرة أهداف بكأس آسيا الإمارات 2019، سيفوز إحداها بجائزة الأفضل بالبطولة القارية.

الكأس الآسيوية أسدل الستار عليه أول أمس الجمعة بعدما كان قد انطلق على الأراضي الإماراتية في الأول من يناير الماضي.

وحصل المنتخب القطري على اللقب في إنجاز تاريخي، حيث يعد هو اللقب الأول له، بعدما تغلب على اليابان بثلاثية مقابل هدف وحيد.

المعز علي: من حق قطر أن تحتفل لأربع سنوات مقبلة ولن نقف عند هذا الحد

قائمة الاتحاد الآسيوي ضمت ستة أهداف عربية، سيطر عليها القطريين، حيث يشارك المعز علي؛ هداف البطولة، بهدفين، الأول في مرمى الإمارات بنصف النهائي، والثاني في النهائي بمرمى اليابان.

القطري عبد العزيز حاتم كذلك يشارك بهدفين، الأول بمرمى كوريا الجنوبية في ربع النهائي، والثاني في النهائي بمرمى اليابان.

وضمت القائمة أيضًا هدف الأردني بهاء عبد الرحمن في دور الـ16 بمرمى فيتنام، وآخر أهداف العرب بالقائمة من نصيب العراقي مهند علي في مرمى اليمن بالجولة الثانية من دور المجموعات.

أما بقية الأهداف فكانت: هدف الهندي سونيل شيتري الثاني في مرمى تايلاند بالجولة الأولى، الهدف الثاني للصيني وولي في مرمى الفلبين بالجولة الثانية، الصيني نجوين كوانج هاي في مرمى اليمن بالجولة الثالثة، الياباني تسوكاسا شيوتاني في مرمى أوزباكستان بالجولة الثالثة.

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يذكر أن القطري المعز علي هو من حصل على لقب هداف البطولة، وكسر الرقم القياسي للأسطورة الإيراني علي دائي، في إمكانية تسجيل أهداف بنسخة واحدة، حيث سجل القطري تسعة أهداف في نسخة 2019 مقابل ثمانية أهداف للإيراني في نسخة 1996.