ستام ينصح سولشار: مانشستر يونايتد يحتاج الكثير من القرارات الصعبة

ياب ستام نجم فريق مانشستر يونايتد السابق ينصح زميله أولي جونر سولشار بتغليب مصلحة الفريق على الأسماء.

فيسبوك تويتر علي رفعت

نصح ياب ستام نجم فريق مانشستر يونايتد السابق زميله أولي جونر سولشار المدير الفني الحالي للشياطين الحمر بالقيام بثورة في النادي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ستام عقب المباراة الودية التي أقيمت بالأمس بين نجوم جيل 1999 في بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد.

ليلة لو باقي ليلة بعمري أبيه الليلة 🎶



لسان حال عشاق مانشستر يونايتد في هذه الليلة عام 1999 حين توج الشياطين الحمر باللقب الأوروبي والثلاثية الشهيرة مع السير أليكس🏆



(@ManUtd_AR :📸) pic.twitter.com/qXC2OXZ8T3 — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٦ مايو ٢٠١٩

وقال ستام: "أعتقد أن مانشستر يونايتد وسولشار سيكون عليهم أن ينظروا جيدًا لجودة الفريق، ولكل شيء كان يحدث خلال آخر عامين ويعيدون تقييمه".

وأضاف: "أنظروا للاعبي الفريق، ما الذي فعلوه وما الذي حققوه؟ حتى هناك الذين لديهم عقودًا لثلاثة وأربعة مواسم إضافية، علينا أن نتخذ بعض القرارات بشأنهم".

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وأكمل: "أعتقد أن الأمر الأهم بعد كل شيء هو تحقيق الأهداف التي تسعى لها من البداية، وبعض الأحيان سيكون عليك أن تتخذ قرارات صعبة من أجل ذلك".

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد كان قد أنهى الموسم متأخرًا بـ 32 نقطة عن صاحب الصدارة والمركز الأول مانشستر سيتي.