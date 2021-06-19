خطة إسبانية لجلب مدافع إيطاليا إلى ريال مدريد.. هل يوافق روما؟

في رحلة سعي ريال مدريد لتدعيم صفوفه خاصة خط دفاعه؛ هل يكون مدافعه الجديد إيطالي؟

يرغب نادي ريال مدريد الإسباني في تدعيم صفوفه قبل بداية الموسم المقبل بعدما خرج خال الوفاض في الموسم السابق.

ويأتي تدعيم خط الهجوم والدفاع على رأس أولويات ريال مدريد خاصة مع رحيل سيرخيو راموس قائد الفريق وقلب دفاعه وتقدم سن البرازيلي مارسيلو ظهير الفريق الأيسر.

من هدف ريال مدريد المقبل؟

يبدو أن ريال مدريد قد يجد ضالته في ظهير نادي روما الإيطالي، ليوناردو سبيناتزولا.

وقدم سبيناتزولا موسمًا جيدًا مع فريقه كما يشارك أساسيًا مع منتخب بلاده المشارك الآن في بطولة يورو 2020.

ما خطة ريال مدريد لجذب لاعب روما؟

خطة ريال مدريد لجذب سبيناتزولا، 28 سنة، إلى مدريد بحسب صحيفة آس الإسبانية ستكون عن طريق مبادلته بالإسباني بورخا مايورال المعار من ريال مدريد إلى روما لمدة سنتين منذ صيف 2020.

عقد مايورال به خيار شراء العقد لروما بعد نهاية الإعارة مقابل 20 مليون يورو وبسبب الأزمة المالية التي تعاني منها الأندية حول العالم جراء جائحة فيروس كورونا فإن جلسة عُقدت بين الناديين لمناقشة إمكانية عقد الصفقة التبادلية.

ويقدم مايورال، 24 سنة، أداءً جيدًا مع روما فالموسم الماضي سجل 17 هدفًا وصنع 4 مع فريق العاصمة الإيطالية.

وتأتي رغبة ريال مدريد في ضم سبيناتزولا بناء على اقتناع مدرب الفريق الإيطالي كارلو أنشسلوتي بقدرات اللاعب.

هل تسير خطة ريال مدريد على ما يرام؟

لكن صحيفة كوريري ديلو سبورت الإيطالية تشكك في إمكانية حدوث تبادل بين الفريقين لأن مالك نادي روما الجديد دان فريدكين غير راغب في التخلي عن واحد من نجوم فريقه ولأن مايورال باقٍ مع روما لموسم آخر وفي حالة رغبتهم في استمراره سيدفعون 20 مليون يورو لريال مدريد.

لكن الصحيفة الإيطالية تقول إن وكيل اللاعب دافيد ليبي، عقد جلسة الأيام الماضية في فرنسا مع ممثلي ريال مدريد دون حضور لأي ممثل من روما.

ويمتد تعاقد ليوناردو مع روما حتى صيف 2024.

وكان ريال مدريد قد أعلن التعاقد عن المدافع النمسوي دافيد ألابا الذي يجيد اللعب في مركز قلب الدفاع والظهير الأيسر في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع بايرن ميونخ.

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