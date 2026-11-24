سبورتينج لشبونة ضد مانشستر يونايتد: تفاصيل المباراة

دوري أبطال أوروبا - الجولة 5 25 نوفمبر 2026 - 15:00 خوسيه ألفالادي

تتواجه مرحلتان جديدتان تحت أضواء لشبونة

يسافر مانشستر يونايتد إلى لشبونة لمواجهة سبورتينج لشبونة في دوري أبطال أوروبا على ملعب جوزيه ألفالادي.

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يدخل سبورتينج المباراة بمعنويات مرتفعة. فقد فاز فريق باولو فونسيكا بمبارياته الخمس الأخيرة، وتغلب على أونياو سيرا 4-0 في كأس البرتغال يوم السبت.

وفاز أيضًا على شاختار دونيتسك 1-0 خارج أرضه في وقت سابق من هذا الشهر، وهي نتيجة تساعد في تفسير وجوده في النصف الأعلى من جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا.

أما يونايتد، فيدخل المباراة بعد ظهيرة مؤلمة. فقد انتهت المباراة الأولى لماوريسيو بوكيتينو على رأس الفريق بالهزيمة 4-0 أمام ليفربول، وشهدت طرد ليني يورو قبل مرور عشر دقائق.

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وتمنح الرحلة إلى البرتغال يونايتد فرصة سريعة للرد. كان قد تغلب على روما 3-2 في هذه البطولة مطلع الشهر، لكنه استقبل 15 هدفًا في مبارياته الخمس الأخيرة.

وعلى بوكيتينو الآن إعادة الاستقرار إلى فريق يحتل المركز السابع عشر في ترتيب دوري أبطال أوروبا ويخوض صراعًا محتدمًا لتجنب الهبوط في الدوري الإنجليزي الممتاز. إليكم كل ما تحتاجون إلى معرفته لمتابعة المباراة.

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