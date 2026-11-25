سبورتينج لشبونة ضد مانشستر يونايتد: تفاصيل المباراة

دوري أبطال أوروبا - الجولة 5 25 نوفمبر 2026 - 15:00 خوسيه ألفالادي

حقبتان جديدتان تتواجهان تحت أضواء لشبونة

يسافر مانشستر يونايتد إلى لشبونة لمواجهة سبورتينج لشبونة في دوري أبطال أوروبا على ملعب جوزيه ألفالادي.

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يصل سبورتينج بحالة جيدة، بعدما فاز فريق باولو فونسيكا في مبارياته الخمس الأخيرة، وتغلب على أونياو سيرا 4-0 في كأس البرتغال يوم السبت.

وفاز أيضًا على شاختار دونيتسك 1-0 خارج أرضه في وقت سابق من هذا الشهر، وهي نتيجة تساعد في تفسير وجوده في النصف الأعلى من جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا.

أما يونايتد، فيدخل المباراة بعد ظهيرة مؤلمة. فقد انتهت أول مباراة لماوريسيو بوتشيتينو على رأس الفريق بالهزيمة 4-0 أمام ليفربول، في لقاء طُرد فيه ليني يورو خلال الدقائق العشر الأولى.

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وتمنح الرحلة إلى البرتغال يونايتد فرصة سريعة للرد. فقد تغلب على روما 3-2 في هذه البطولة مطلع الشهر، لكنه استقبل 15 هدفًا في مبارياته الخمس الأخيرة.

وعلى بوتشيتينو الآن إعادة الاستقرار إلى فريق يحتل المركز الـ17 في ترتيب دوري أبطال أوروبا، ويخوض صراعًا محتدمًا لتجنب الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز. إليك كل ما تحتاج إلى معرفته لمتابعة المباراة.

لاعبون تحت المجهر

سبورتينج لشبونة: يتصدر لويس سواريز قائمة هدافي الفريق بتسعة أهداف، بينما سجل كل من عيسى دومبيا وجيني كاتامو ورودريجو زالازار هدفين. ويتصدر إيفان فريسنيدا قائمة صانعي الأهداف بأربع تمريرات حاسمة، فيما حافظ حارسا المرمى كايكي بيريرا وروي سيلفا على نظافة الشباك أربع مرات إجمالًا.

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مانشستر يونايتد: يتصدر ماتيوس كونيا قائمة هدافي الفريق بثلاثة أهداف، يليه برونو فرنانديز وجوشوا زيركزي وبرايان مبيومو بهدفين لكل منهم. ويتصدر برونو فرنانديز وباتريك دورجو قائمة صانعي الأهداف، بتمريرتين حاسمتين لكل منهما في آخر 10 مباريات.

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