سبورتنج يعرض نجمه على ريال مدريد

اللاعب كان قريباً من البريميرليج

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أفادت تقارير بعرض سبورتنج لشبونة نجمه وقائده برونو فيرنانديش على ريال مدريد لبيعه قبل انتهاء سوق الانتقالات.

فيرنانديش كان محط اهتمام من قطبي الكرة الإنجليزية مانشستر يونايتد وتوتنهام، ولكن الصفقة لم تتم في نهاية انتقالات البريميرليج.

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وذكرت "آس" أن سبورتنج لا يريد استمرار فيرنانديش في الموسم المقبل، ويريد بيعه للتحصل على مكسب مادي هذا الصيف.

وأوضحت الصحيفة أن النادي البرتغالي وسط الوكيل جورجي مينديش لعرض فيرنانديش على ريال مدريد.

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الصحيفة تحدثت عن تحديد النادي البرتغالي مبلغ 70 مليون يورو ثمناً للاعب الدولي، وهو نفس المبلغ الذي رفضت أندية البريميرليج دفعه.

وسجل فيرنانديش 32 هدفاً في 53 مباراة الموسم الماضي بقميص سبورتنج بمختلف المسابقات.