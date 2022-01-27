سبوتيفاي تُنقذ برشلونة.. رعاية لشيء آخر ضخم بجانب القميص الكتالوني!

تواصل شركة سبوتيفاي اقتحامها لسوق كرة القدم، والآن باقترابها من عقد صفقة رعاية جديدة مع برشلونة.

وكانت الشركة السويدية قاب قوسين أو أدنى من الحصول على حقوق رعاية قميص برشلونة بالفترة المقبلة.

الجديد وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" أنها بصدد أخذ حقوق رعاية ملعب كامب نو نفسه، بجانب القميص الكتالوني.

وبهذه الكيفية وإن سارت المفاوضات جيدًا، قد يتحول اسم ملعب برشلونة بالسنوات المقبلة إلى "كامب نو سبوتيفاي".

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وبشكل عام، ستكون سواء صفقة رعاية القميص أو الملعب قصيرة الأمد، على عكس فلسفة برشلونة بالرعاية عبر التاريخ.

لكن ونظرًا للأزمة الاقتصادية التي يُعاني منها البرسا، قبلت إدارة جوان لابورتا بعقد قصير الأمد (لم يُحدد بعد) لجني الأموال.

ومن المتوقع أن تُدر اتفاقية رعاية سبوتيفاي لقميص وملعب برشلونة ما يقرب من 65 مليون يورو سنويًا.

الاتفاق لم يغلق بالكامل حتى الآن، هناك بعض التفاصيل يجري مناقشتها، ولكن إجمالًا الأمور إيجابية للغاية ومبشرة.

الجدير بالذكر أن سبوتيفاي حاول بالفعل شراء أسهم من نادي آرسنال، غير أن ملاك النادي الإنجليزي رفضوا البيع.