"سبق أن عانيت .. تشجيع النصر قد يكون سببًا لقطع الرزق"

اعترف الناقد الرياضي مبارك الشهري بمعاناته خلال عمله من تشجيعه للنصر، مشيرًا إلى أن ميول الإعلامي النصراوية قد تكون سببًا لقطع رزقه.

الشهري حل ضيفًا على برنامج "اعترافات" في قناة 24 الرياضية السعودية، وقد سرد قصة دلل بها على معاناة الصحفي من ميوله النصراوية.

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الصحفي المخضرم قال "تشجيع النصر يؤثر على الإعلامي في عمله، خاصة إن كان ذلك العمل متعلقًا بالرياضة السعودية، وقد سبق أن مررت بتلك التجربة".

أضاف "كنت في إحدى البعثات الخارجية الخاصة بلعبة مختلفة غير كرة القدم، كنت في الوفد الإعلامي وقد حوربت لأني مهتم بالشأن النصراوي، لم يكن لأني سيء بل لمجرد أنني أشجع النصر، وقد تحدثت مع رئيس البعثة وأوضحت له أنني أمثل السعودية وليس النصر أو أي نادٍ، وطلبت منه إعادتي للمطار إن كان الوضع سيستمر كما هو، فرفض تمامًا لجودة عملي وتغطيتي الجيدة".

الشهري أتم حديثه قائلًا "نعم، تشجيع النصر تحديدًا قد يكون سببًا لقطع رزق الإعلامي".

مبارك الشهري :

عانيت من ميولي النصراوية ..

اعترافات ..@Mubark_m9 pic.twitter.com/qNzaGkFArb — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) April 11, 2022

يُذكر أن النصر يُعاني بشدة الموسم الجاري، إذ خرج عمليًا منه صفر اليدين بعد خروجه من دوري أبطال آسيا وكأس خادم الحرمين الشريفين أمام الهلال، وابتعاده عن الاتحاد في صدارة الدوري السعودي بفارق 12 نقطة قبل 5 جولات عن النهاية.