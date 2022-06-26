سبعة أندية أمريكية ترفض نجم ريال مدريد مارسيلو!

النجم البرازيلي لا مكان له في الدوري الأمريكي.

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن النجم البرازيلي مارسيلو لاعب ريال مدريد السابق قد صُدم من رفض عدة أندية في الدوري الأمريكي له.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، والتي أكدت أن وكيل اللاعب عرضه على سبعة أندية في الدوري الأمريكي من أجل الانضمام لهم في هذا الصيف.

لكن الأندية السبعة لم يبد ولو ناد واحد منهم فقط الاهتمام بضم اللاعب لصفوفه، وهو الأمر الذي أثار استغراب وكيل أعماله.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب لديه عدة عروض أخرى لكن وكيل أعماله كان يسعى في الأساس لاستطلاع سوق الانتقالات قبل اتخاذ قرار نهائي.

مارسيلو لديه عروض في الدوري الإسباني أبرزها من خيتافي الذي سيكون وجهة مثالية له كونه يتواجد في مدريد أيضًا، بالإضافة إلى عرض آخر من بلد الوليد.

البرازيلي صاحب الخمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا تلقى عروضًا أخرى من تركيا، لكنه لم يستقر بعد على قراره النهائي الذي سيحدد مستقبله ومستقبل عائلته.

جدير بالذكر أن مارسيلو يرحل عن ريال مدريد بشكل رسمي في الـ ٣٠ من الشهر الجاري بنهاية عقده الذي أكد ناديه إنه لن يجدده.