سبحان مغير الأحوال.. نقمة مبابي تتحول إلى نعمة في باريس سان جيرمان!

ناصر الخليفي يخضع من جديد..

غيّر باريس سان جيرمان موقفه بشكل جذري مع نجمه كيليان مبابي، لقد انتقل النادي من القول في يوليو إنه إما سيجدد عقده أو يغادره هذا الصيف، إلى حد كبير.

بل إن النادي الباريسي يتخذ كافة الإجراءات الآن للحصول على عقد آخر ولكن بهدوء حتى لا يغادر اللاعب حرًا، ولكن هذا لن يجعله يصطدم بمبابي على المدى القريب.

رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي وفي مقابلة مع صحيفة "ريكورد" تحدث عن مبابي قائلًا: "كيليانلاعب رائع وشخص رائع لم نكن متحدين إلى هذا الحد من قبل، ويمكن رؤية ذلك في نهاية الأسبوع الماضي (خلال المباراة التي أقيمت ضد ليون)".

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وأوضح ناصر الخليفي: "هذا العام، في موسم باريس سان جيرمان الجديد، نركز بشكل أقل على النتائج وأكثر على الأداء وأسلوب لعبنا. إذا فعلنا ذلك، ستظهر النتائج. لدينا مدرب ومدير رياضي رائع وأنا سعيد جدًا بالروح الموجودة في باريس سان جيرمان".