"سبب واحد يجعل الاتحاد زعيم آسيا، لقب الهلال سيكون الثاني له لا الرابع"

قلل الناقد الرياضي عوض الغامدي كثيرًا من قوة النسخ الأخيرة من دوري أبطال آسيا، مؤكدًا أن الاتحاد هو الفريق السعودي صاحب الإنجاز الأهم في البطولة.

الهلال سيواجه بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي يوم الثلاثاء القادم في نهائي دوري أبطال آسيا، ويبحث الفريق السعودي عن لقبه الثاني خلال السنوات الثلاثة الأخيرة.

الغامدي أكد أن إلغاء نظام اللعب ذهابًا وإيابًا وإقامة مباريات المراحل الإقصائية بنظام التجمع جعل البطولة أسهل كثيرًا من السابق، مشيرًا إلى أن الهلال سيُتوج باللقب بل وسيحسم اللقاء من الشوط الأول.

"البطولة لم تعد تستحق لقب دوري أبطال آسيا، لأنها أصبحت لا تُلعب بنظام الذهاب والإياب، لعب المباريات بنظام التجمع نظرًا لظروف كورونا أضعف البطولة وجعلها أسهل، حتى المباراة النهائية لم تعد تُلعب بنظام الذهاب والإياب، الهلال أفضل فنيًا من بوهانج، وستزداد قوته بدعم 60 ألف مشجع له".

عضو شرف نادي الاتحاد لم يُفوت التطرق للمنافسة على لقب "زعيم آسيا"، بقوله "الاتحاد هو زعيم آسيا، لسبب واحد هو أنه تُوج بدوري الأبطال في 4 ألعاب منها كرة القدم، لذا هو زعيم آسيا ككيان كامل وليس كفريق كرة قدم فقط"

أضاف "الفائز من الهلال وبوهانج سيُحقق لقب دوري الأبطال للمرة الثانية في تاريخه فقط، الاتحاد صنع التاريخ في تلك البطولة مبكرًا بتتويجه باللقب عامين متتاليين، هذا الإنجاز لم يُحققه الهلال أو بوهانج، فوز الهلال باللقب يُحسب للكرة السعودية ونتمنى أن يُتوج".