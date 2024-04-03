سبب منطقي .. تغيير موعد "خليجي 26" بناءً على طلب السعودية

الجميع وافق على طلب الاتحاد السعودي لكرة القدم

أعلن اتحاد كأس الخليج لكرة القدم تغيير موعد انطلاق وانتهاء النسخة الـ26 من كأس الخليج التي ستُقام في الكويت، وذلك بناءً على طلب السعودية.

خليجي 26 كان سينطلق في الكويت يوم 13 ديسمبر القادم وسيستمر حتى 26 من نفس الشهر، لكن الاتحاد السعودي لكرة القدم طلب تغيير ذلك الموعد بسبب تزامنه مع كأس العالم للأندية.

السعودية ستستضيف النسخة القادمة من كأس العالم للأندية بين يومي 14 و18 ديسمبر، وسيُشارك بطل الموسم الجاري من دوري أبطال آسيا في البطولة، وقد يكون الهلال أو العين اللذان وصلا بالفعل إلى نصف النهائي.

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الاتحاد الخليجي أعلن تعديل الموعد ليُصبح انطلاق خليجي 26 يوم 21 ديسمبر القادم والختام يوم 3 يناير 2025.

يُشار إلى أن العراق توجت بالنسخة الأخيرة من كأس الخليج والتي أقيمت في بلاد الرافدين، وقد تفوق المنتخب على نظيره العماني 3-2 في النهائي.