سبب غريب ... "لهذا، فوز الاتحاد على الأهلي سيكون مفاجأة الجولة الـ22"

خالف الناقد الرياضي وليد الزهراني الجميع ووصف فوز الاتحاد على الأهلي في مباراة الغد من الدوري السعودي لو حدث بالمفاجأة، وقد علل ذلك بسبب غريب.

الأهلي سيستضيف جاره الاتحاد مساء غدٍ السبت على استاد عبد الله الفيصل في جدة ضمن الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

ماذا قال ماجد الزهراني عن ديربي جدة؟

توقعات اللقاء جميعها تصب في صالح الاتحاد، خاصة مع معاناة الأهلي هذا الموسم وعدم استطاعته تحقيق أكثر من فوزين خلال المباريات الـ10 الأخيرة من الدوري وخروجه من الكأس بالخسارة أمام الشباب الإثنين الماضي، مقابل أيام رائعة يعيشها جاره بتصدره جدول الترتيب وعدم إهداره سوى نقطتين في آخر 11 مباراة والتأهل لنصف نهائي الكأس بعد إقصاء التعاون في سيناريو مثير للغاية.

الزهراني خالف تلك التوقعات ورأى أن الأهلي يُمثل عقدة للاتحاد في المواسم الأخيرة خاصة في مباراة الإياب من الدوري، إذ لم يفز عليه منذ عام 2012.

ورغم أن الاتحاد هزم الأهلي مرتين في آخر 3 مواجهات، وقد انتهت الثالثة بالتعادل، إلا أن الزهراني أكد أن حديثه يتعلق بمواجهات الإياب في الدوري السعودي، بقوله "المفاجأة في مباراة الغد ستكون فوز الاتحاد على الأهلي في الدور الثاني من الدوري، ستكون تلك مفاجأة لأن العميد عجز عن الفوز على الأهلي في مرحلة الإياب لمدة 10 سنوات".

أضاف مفسرًا "آخر انتصار للاتحاد على الأهلي في الدور الثاني كان عام 2012، أنا أتحدث عن الإياب تحديدًا، الأهلي يُمثل عقدة للاتحاد ومباراة الفريقين لا تخضع لأي نقاط فنية، وهذا يقول أن خسارة الأهلي غدًا ستكون مفاجأة".

🗣 وليد الزهراني - جدة :

ستكون مفاجأة لو فاز الاتحاد عن الأهلي.

الحصاد الرياضي ...@wa_alzahrani pic.twitter.com/LlARJIWnVM — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) February 25, 2022

ما هي توقعات حسن الصبحان لمباراة الأهلي والاتحاد في الدوري السعودي؟

حسن الصبحان المعروف بلقب ملك التوقعات وعبر حساباته على السوشيال ميديا لم يُخالف التوقعات المنتشرة حول مباراة الأهلي والاتحاد، إذ انضم إلى جموع المتوقعين بفوز متصدر الدوري السعودي.

ملك التوقعات لم يكتف بالتأكيد على أن نسبة فوز الأهلي في الديربي 0% وأن الأمور تسير تمامًا في صالح العميد، بل حذر زملاء عمر السومة من وقوع كارثة لهم في المباراة بالخسارة بنتيجة كبيرة ستتجاوز الثلاثة أو أربعة أهداف وربما تصل إلى خمسة.

وأضاف الصبحان أن عبد الرزاق حمدالله ورومارينيو سيكونا ضمن مسجلي الأهداف في الديربي الذي يغيب عنه نجمي العميد أحمد حجازي وإيجور كورونادو للإصابة.

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