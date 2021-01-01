سبب خيري .. ما السر وراء قميص جوارديولا أمام آرسنال؟

رسالة مبطنة من بيب للعالم

جذب القميص الذي ارتداه بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، في لقاء الفريق أمام آرسنال الأحد الأنظار وطُرحت الأسألة حول معنى المكتوب عليه.

سيتي واصل سلسلة الانتصارات واكتساح المنافسين بالفوز في ملعب "الإمارات" بهدف نظيف على مضيفه لحساب البريميرليج.

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بيب ظهر مرتدياً قميصاً مكتوباً عليه "Open Arms" وهي منظمة كتالونية خيرية تعمل على مساعدة اللاجئين في البحر من أجل الوصول سالمين.

المدير الفني الكتالوني سبق له وساند المنظمة في لقاء نيوكاسل بالبوكسينج داي عندما ارتدى قميص كُتب عليه أوسكار كامبس، مالك المؤسسة.

وكشف كامبس أن جوارديولا تبرع بمبلغ 150 ألف يورو لمساندة منظمته في 2018، وأنه زار المنظمة بنفسه لإعطاء المبلغ في تصريحات عقب لقاء نيوكاسل.

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وأوضح المالك أن عديد الرياضيين والشخصيات المشهورة قدموا الأموال كتبرعات لمنظمته التي تساعد في حماية اللاجئين القادمين لأوروبا.

وعُرف عن جوارديولا كونه عضواً فعالاً في النشاطات الاجتماعية والخيرية، خصوصاً في إقليم كتالونيا.